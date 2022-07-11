https://crimea.ria.ru/20220711/smertelnoe-dtp-na-trasse-pod-yaltoy--inomarka-snesla-mototsiklista-1123813150.html

Смертельное ДТП на трассе под Ялтой – иномарка снесла мотоциклиста

Смертельное ДТП на трассе под Ялтой – иномарка снесла мотоциклиста - РИА Новости Крым, 11.07.2022

Смертельное ДТП на трассе под Ялтой – иномарка снесла мотоциклиста

Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в районе поселка Гаспра под Ялтой, по факту аварии полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.07.2022

2022-07-11T18:29

2022-07-11T18:29

2022-07-11T18:29

ситуация на дорогах крыма

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в районе поселка Гаспра под Ялтой, по факту аварии полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло в понедельник днем на автодороге Ялта – Севастополь. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. 41-летний водитель мотоцикла скончался.Правоохранители работают на месте, они выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщалось, полиция проводит проверку еще по одному ДТП, которое произошло в понедельник в Крыму. В результате опрокидывания микроавтобуса трое детей из Томска получили травмы и были доставлены в больницу.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым