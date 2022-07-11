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Смертельное ДТП на трассе под Ялтой – иномарка снесла мотоциклиста - РИА Новости Крым, 11.07.2022
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Смертельное ДТП на трассе под Ялтой – иномарка снесла мотоциклиста
Смертельное ДТП на трассе под Ялтой – иномарка снесла мотоциклиста - РИА Новости Крым, 11.07.2022
Смертельное ДТП на трассе под Ялтой – иномарка снесла мотоциклиста
Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в районе поселка Гаспра под Ялтой, по факту аварии полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.07.2022
2022-07-11T18:29
2022-07-11T18:29
ситуация на дорогах крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в районе поселка Гаспра под Ялтой, по факту аварии полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.ДТП произошло в понедельник днем на автодороге Ялта – Севастополь. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. 41-летний водитель мотоцикла скончался.Правоохранители работают на месте, они выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщалось, полиция проводит проверку еще по одному ДТП, которое произошло в понедельник в Крыму. В результате опрокидывания микроавтобуса трое детей из Томска получили травмы и были доставлены в больницу.
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым
Смертельное ДТП на трассе под Ялтой – иномарка снесла мотоциклиста

В ДТП возле крымского поселка Гаспра погиб водитель мотоцикла

18:29 11.07.2022
 
© МВД по Республике КрымНа автодороге Ялта – Севастополь, возле поворота на поселок Гаспра, погиб мотоциклист.
На автодороге Ялта – Севастополь, возле поворота на поселок Гаспра, погиб мотоциклист.
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в районе поселка Гаспра под Ялтой, по факту аварии полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
ДТП произошло в понедельник днем на автодороге Ялта – Севастополь. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. 41-летний водитель мотоцикла скончался.
Правоохранители работают на месте, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось, полиция проводит проверку еще по одному ДТП, которое произошло в понедельник в Крыму. В результате опрокидывания микроавтобуса трое детей из Томска получили травмы и были доставлены в больницу.
 
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияКрым
 
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