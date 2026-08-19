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35 лет назад был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР

35 лет назад был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР - РИА Новости Крым, 19.08.2026

35 лет назад был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства СССР, несогласными с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T07:17

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В ночь с 18 на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства СССР, несогласными с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, был создан Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР).Основная цель путчистов заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию.Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР.В ГКЧП вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрий Язов, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.Их активно поддержали заместитель министра обороны СССР, главком сухопутных войск Валентин Варенников, руководитель аппарата президента СССР Валерий Болдин, член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Олег Шенин, начальник охраны президента СССР Вячеслав Генералов, начальник Управления охраны КГБ СССР Юрий Плеханов, председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов и некоторые другие.ГКЧП опирался на силы КГБ (группа "Альфа"), МВД (дивизия им. Дзержинского) и Минобороны (Тульская дивизия ВДВ, Таманская мотострелковая дивизия, Кантемировская танковая дивизия).Информационную поддержку путчистам оказывало Гостелерадио.Номинальным главой заговорщиков был вице-президент СССР Геннадий Янаев.19 августа 1991 года, за день до подписания нового Союзного договора, СМИ передали "Заявление советского руководства", гласившее, что в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР, в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочия президента Союза ССР переходят к вице-президенту Геннадию Янаеву, вводится чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок шесть месяцев с четырех часов по московскому времени 19 августа 1991 года, а для управления страной образуется Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР).Постановление ГКЧП № 1 предписывало приостановить деятельность политических партий, общественных организаций, запрещало проведение митингов, уличных шествий. Постановление № 2 запрещало выпуск всех газет, кроме газет "Труд", "Рабочая трибуна", "Известия", "Правда", "Красная звезда", "Советская Россия", "Московская правда", "Ленинское знамя", "Сельская жизнь".Прекратили вещание практически все программы телевидения.Президент СССР Михаил Горбачев, в это время находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в крымском поселке Форос.Утром 19 августа войска и боевая техника заняли узловые точки на магистралях, ведущих к центру Москвы, и окружили район, прилегающий к Кремлю. Несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому Верховного Совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной (Белому дому).Всего в Москву было введено около четырех тысяч военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и боевых машин пехоты (БМП). Дополнительные части Воздушно-десантных войск (ВДВ) были переброшены в окрестности Ленинграда, Таллина, Тбилиси, Риги.Ответом стали массовые демонстрации и митинги протеста в Москве, Ленинграде и ряде других городов страны.Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал Указы № 59 и № 61, где создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР.Центром сопротивления ГКЧП стал Дом Советов РСФСР (Белый дом). По призыву российских властей, у Белого дома собрались массы москвичей, среди которых были представители самых разных социальных групп от демократически настроенной общественности, студенческой молодежи, интеллигенции до ветеранов войны в Афганистане.В первый же день танковая рота Таманской дивизии перешла на сторону защитников Белого дома.Борис Ельцин, стоя на танке, зачитал "Обращение к гражданам России", в котором назвал действия ГКЧП "реакционным, антиконституционным переворотом" и призвал граждан страны "дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию". Обращение подписали президент РСФСР Борис Ельцин, председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев, и.о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.Вечером 19 августа по телевидению была показана пресс конференция членов ГКЧП. На ней отсутствовал Валентин Павлов, у которого развился гипертонический криз. Участники ГКЧП заметно нервничали; весь мир обошли кадры трясущихся рук Геннадия Янаева.20 августа ГКЧП принял решение о введении в Москве комендантского часа.Вокруг Белого дома собрались добровольческие отряды защитников для обороны здания от штурма правительственных войск.В ночь на 21 августа в подземном транспортном туннеле на пересечении Калининского проспекта (ныне улица Новый Арбат) и Садового кольца во время маневрирования БМП погибли трое гражданских лиц — Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.В течение трех дней стало ясно, что выступление ГКЧП общество не поддержало.Утром 21 августа начался вывод войск из Москвы, в 11 часов 30 минут состоялась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР. Сессия поручила премьер-министру РСФСР Ивану Силаеву и вице-президенту РСФСР Александру Руцкому отправиться к президенту СССР Михаилу Горбачеву и освободить его. 22 августа на самолете ТУ-134 российского руководства президент СССР Михаил Горбачев с семьей вернулся в Москву.Все члены ГКЧП (за исключением покончившего жизнь самоубийством Бориса Пуго) и помогавший им заместитель министра обороны генерал армии Валентин Варенников, а также ряд других деятелей (в том числе председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов) были арестованы. Им было предъявлено обвинение по статье 64 Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине).23 февраля 1994 года члены ГКЧП были выпущены из тюрьмы по амнистии, объявленной Государственной Думой.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источниковСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, новости, ссср, история, михаил горбачев, борис ельцин, гкчп