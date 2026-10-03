https://crimea.ria.ru/20261003/preduprezhdenie-o-massirovannykh-udarakh-po-kievu-i-protest-na-maydane-glavnoe-za-den-1159924415.html

Предупреждение о массированных ударах по Киеву и протест на майдане: главное за день

Предупреждение о массированных ударах по Киеву и протест на майдане: главное за день - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Предупреждение о массированных ударах по Киеву и протест на майдане: главное за день

В МИД России заявили, что массированные удары по Украине продолжатся и предостерегли иностранцев и дипломатов от нахождения в Киеве. Протест на майдане... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T21:31

2026-10-03T21:31

2026-10-03T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В МИД России заявили, что массированные удары по Украине продолжатся и предостерегли иностранцев и дипломатов от нахождения в Киеве. Протест на майдане Независимости. В украинской столице попал под удар еще один мост через Днепр. После атаки ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. Умер Анатолий Кашпировский.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Предостережение иностранцам от поездок на УкраинуВ МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от пребывания в Киеве."МИД России повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. Ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение", – сказано в заявлении МИД РФ на официальном сайте ведомства.Протест на майдане в КиевеСторонники военнослужащего ВСУ Александра Тодорова вышли на митинг в Киеве с требованием добиться мира на Украине.На демонстрацию пришло больше людей, чем в прошлый раз. На одном из опубликованных фото виден плакат с надписью "Остановите войну. Только мир".В Киеве поврежден еще один мост через ДнепрВ Киеве утром в субботу, 3 октября, попал под удар еще один мост – частично перекрыто движение по Северному транспортному переходу через Днепр. В результате попадания объект поврежден.Кроме того, в субботу Минобороны сообщили, что в Киевской области разбит логистический центр "Гостомель", где хранились материальные средства, используемые для снабжения ВСУ.В одесском порту под удар ВС России попал еще один сухогруз.Из-за атак ВСУ выведена из строя станция мониторинга радиации ЗАЭСПосле сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС, в результате чего снизилась способность мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В МАГАТЭ завили, что уведомлены о ряде угрожающих ядерной безопасности атак беспилотников в последние недели.Умер Анатолий КашпировскийПсихотерапевт, более известный как "экстрасенс", Анатолий Кашпировский, умер в возрасте 87 лет.Анатолий Кашпировский получил широкую известность в конце 1980-х годов: тогда он вел передачи о сеансах оздоровления на расстоянии. Психотерапевт утверждал, что он экстрасенс и может лечить дистанционно. В 1993–1995 годах Кашпировский был депутатом Госдумы России.Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР в семье военного и домохозяйки. После школы учился в Винницком мединституте, диплом получил в 1962 году. После вуза работал в лечебно-физкультурном комплексе Железнодорожной больницы Винницы и местной психиатрической больнице, сотрудником которой был 25 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261003/evrokomissiya-ne-pokroet-defitsit-finansirovaniya-voennykh-nuzhd-ukrainy-1159926471.html

https://crimea.ria.ru/20261003/na-pravoberezhe-dnepra-sorvana-rotatsiya-vsu-1159920975.html

https://crimea.ria.ru/20261003/posle-gibeli-voennykh-na-ucheniyakh-v-kazakhstane-esche-tri-chinovnika-minoborony-otpravleny-v-otstavku-1159923654.html

https://crimea.ria.ru/20261003/spasenie-turistov-iz-krasnoy-peschery-v-krymu-i-udary-po-mostam-cherez-dnepr-top-nedeli-1159894558.html

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