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В Крыму снята угроза ракетной опасности - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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В Крыму снята угроза ракетной опасности
В Крыму снята угроза ракетной опасности - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Крыму снята угроза ракетной опасности
В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T21:48
2026-10-03T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму снята угроза ракетной опасности

Отбой ракетной опасности в Крыму

21:48 03.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.

Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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