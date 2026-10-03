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В Севастополе включили сирены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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В Севастополе включили сирены воздушной тревоги
В Севастополе включили сирены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Севастополе включили сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Людей просят укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T21:32
2026-10-03T21:32
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Людей просят укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе включили сирены воздушной тревоги

В Севастополе объявлена воздушная тревога

21:32 03.10.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе – в регионе объявлена опасность атаки ВСУ. Людей просят укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
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