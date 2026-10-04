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Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября
Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября
В Крыму вечером объявлялась ракетная опасность, а в течение всей ночи действовал режим беспилотной опасности. Угроза сохраняется и к утру воскресенья. В... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T07:44
2026-10-04T07:44
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вечером объявлялась ракетная опасность, а в течение всей ночи действовал режим беспилотной опасности. Угроза сохраняется и к утру воскресенья. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра по обе стороны пролива нет.Ракетная опасность была объявлена в Крыму на 15 минут в 21.633. После в регионе действовал режим беспилотной опасности. Угроза сохранялась в течение всей ночи и действует утром, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.В Севастополе сирены воздушной тревоги включали в 22:09 на час. Ночью угрозы атак не объявлялось.У Крымского моста до пяти часов утра сохранялась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Мостовой переход работает в штатном режиме. К семи утра пробок на въезде и на выезде из Крыма нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября

07:44 04.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вечером объявлялась ракетная опасность, а в течение всей ночи действовал режим беспилотной опасности. Угроза сохраняется и к утру воскресенья. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра по обе стороны пролива нет.
Ракетная опасность была объявлена в Крыму на 15 минут в 21.633. После в регионе действовал режим беспилотной опасности. Угроза сохранялась в течение всей ночи и действует утром, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
В Севастополе сирены воздушной тревоги включали в 22:09 на час. Ночью угрозы атак не объявлялось.
У Крымского моста до пяти часов утра сохранялась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Мостовой переход работает в штатном режиме. К семи утра пробок на въезде и на выезде из Крыма нет.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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Заголовок открываемого материала
08:04Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья
07:44Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября
07:27КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров
07:07Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму
00:01Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
23:11Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:42ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые
22:10В Севастополе второй раз объявлена воздушная тревога
21:52В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
21:48В Крыму снята угроза ракетной опасности
21:34В Крыму объявлена ракетная опасность
21:32В Севастополе включили сирены воздушной тревоги
21:31Предупреждение о массированных ударах по Киеву и протест на майдане: главное за день
20:56Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой
20:39Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины
20:14ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России
20:08Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером
19:55Осенние распродажи: как совершать покупки правильно
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