https://crimea.ria.ru/20261004/novosti-kryma-i-sevastopolya---glavnoe-na-utro-4-oktyabrya-1159928592.html

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября

В Крыму вечером объявлялась ракетная опасность, а в течение всей ночи действовал режим беспилотной опасности. Угроза сохраняется и к утру воскресенья. В... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T07:44

2026-10-04T07:44

2026-10-04T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вечером объявлялась ракетная опасность, а в течение всей ночи действовал режим беспилотной опасности. Угроза сохраняется и к утру воскресенья. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра по обе стороны пролива нет.Ракетная опасность была объявлена в Крыму на 15 минут в 21.633. После в регионе действовал режим беспилотной опасности. Угроза сохранялась в течение всей ночи и действует утром, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.В Севастополе сирены воздушной тревоги включали в 22:09 на час. Ночью угрозы атак не объявлялось.У Крымского моста до пяти часов утра сохранялась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Мостовой переход работает в штатном режиме. К семи утра пробок на въезде и на выезде из Крыма нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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