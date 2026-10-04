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Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября
Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября
К утру воскресенья на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К утру воскресенья на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения потребителей.Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября

В Крыму 4 октября на всей территории действуют ограничения потребления электроэнергии

08:26 04.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К утру воскресенья на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В районах, наиболее пострадавших от внешнего воздействия, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения", - сказано в сообщении.
Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения потребителей.
Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети.
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Гурзуф - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
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