https://crimea.ria.ru/20261004/energosistema-kryma-situatsiya-k-utru-4-oktyabrya-1159928974.html
Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября
Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября
К утру воскресенья на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T08:26
2026-10-04T08:26
2026-10-04T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К утру воскресенья на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики принимают все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения потребителей.Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября
В Крыму 4 октября на всей территории действуют ограничения потребления электроэнергии