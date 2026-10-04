https://crimea.ria.ru/20261004/kndr-zapustila-giperzvukovuyu-raketu-na-rasstoyanie-1000-kilometrov-1159928332.html

КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров

КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров - РИА Новости Крым, 04.10.2026

КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров

КНДР в рамках учений по пуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря провела запуск гиперзвуковой баллистической ракеты, которая... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T07:27

2026-10-04T07:27

2026-10-04T07:27

кндр (северная корея)

баллистическая ракета

в мире

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. КНДР в рамках учений по пуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря провела запуск гиперзвуковой баллистической ракеты, которая поразила цель на расстоянии 1000 километров. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Лидер КНДР Ким Чен Ын после учений подчеркнул, что КНДР необходимо продолжать ответственные усилия, чтобы "постоянно заставлять врага осознавать надежность и смертоносность" стратегических наступательных средств страны в рамках усилий сдерживания.Ким Чен Ын также подтвердил приверженность КНДР необходимости защиты национальной безопасности и стабильности и в дальнейшем.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на японский телеканал NHK передало, что снаряд, предположительно, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кндр (северная корея)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), баллистическая ракета, в мире, оружие, новости