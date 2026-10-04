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КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров
КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров - РИА Новости Крым, 04.10.2026
КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров
КНДР в рамках учений по пуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря провела запуск гиперзвуковой баллистической ракеты, которая... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T07:27
2026-10-04T07:27
кндр (северная корея)
баллистическая ракета
в мире
оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. КНДР в рамках учений по пуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря провела запуск гиперзвуковой баллистической ракеты, которая поразила цель на расстоянии 1000 километров. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Лидер КНДР Ким Чен Ын после учений подчеркнул, что КНДР необходимо продолжать ответственные усилия, чтобы "постоянно заставлять врага осознавать надежность и смертоносность" стратегических наступательных средств страны в рамках усилий сдерживания.Ким Чен Ын также подтвердил приверженность КНДР необходимости защиты национальной безопасности и стабильности и в дальнейшем.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на японский телеканал NHK передало, что снаряд, предположительно, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кндр (северная корея), баллистическая ракета, в мире, оружие, новости
КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров

КНДР провела запуск гиперзвуковой ракеты по цели на расстоянии 1000 километров

07:27 04.10.2026
 
© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской ракеты. Архивное фото
Пуск новой северокорейской ракеты. Архивное фото
© Фото : ЦТАК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. КНДР в рамках учений по пуску стратегических ракет средней дальности в сторону Японского моря провела запуск гиперзвуковой баллистической ракеты, которая поразила цель на расстоянии 1000 километров. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Ракета, использованная в учениях, была запущена в северо-восточном направлении и поразила цель на расстоянии 1000 километров от (берега - ред.) в Японском море", - передает агентство.
Лидер КНДР Ким Чен Ын после учений подчеркнул, что КНДР необходимо продолжать ответственные усилия, чтобы "постоянно заставлять врага осознавать надежность и смертоносность" стратегических наступательных средств страны в рамках усилий сдерживания.
Ким Чен Ын также подтвердил приверженность КНДР необходимости защиты национальной безопасности и стабильности и в дальнейшем.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на японский телеканал NHK передало, что снаряд, предположительно, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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КНДР (Северная Корея)Баллистическая ракетаВ миреОружиеНовости
 
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