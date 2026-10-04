https://crimea.ria.ru/20261004/rabota-na-perspektivu-les-v-krymu-budut-vysazhivat-po-novomu-1159867949.html
Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому
Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому
В Крыму присутствует тренд на разумную высадку деревьев для восполнения потерь леса от различных факторов. Так, все больше в посадочных материалах, кроме сосны... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T09:13
2026-10-04T09:13
2026-10-04T09:13
леса крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/27/51/275161_0:429:2878:2048_1920x0_80_0_0_f7e2e1c4c30ad6f15550a5ce1c6c7ccb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму присутствует тренд на разумную высадку деревьев для восполнения потерь леса от различных факторов. Так, все больше в посадочных материалах, кроме сосны крымской, которой до недавнего времени чаще всего восполняли утраты в лесных массивах, появились саженцы дуба, липы, ясеня и других пород. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.По мнению специалиста, высадки леса должны в максимальной степени отвечать месту, где идет высадка деревьев, почве, климату, сочетанию геоморфологических, геологических условий. Поэтому высаживать только сосну, на его взгляд, на полуострове нельзя."В предгорном Крыму, в северной части крымских гор и в сторону лесостепного и степного региона, доминирование должно сохраняться за дубом и его сопутствующими породами, а сосна крымская – это яркий представитель средиземноморской флоры. Поэтому должна быть проведена определенная работа, чтобы можно было подкорректировать ассортимент, схемы посадки, ухода за лесными насаждениями, то есть работать на перспективу, чтобы избежать экологической катастрофы", – поделился мнением эксперт.Такая работа, по его информации, в регионе уже налаживается. И в лесах Крыма представлен огромный ассортимент древесных пород.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают лесаКакие растения высаживают для озеленения городов Крыма50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/27/51/275161_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_b9e359813767de8d75dce7f89ab36370.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леса крыма
Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому
При высадке леса в Крыму будут учитывать уникальность и растительное богатство региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму присутствует тренд на разумную высадку деревьев для восполнения потерь леса от различных факторов. Так, все больше в посадочных материалах, кроме сосны крымской, которой до недавнего времени чаще всего восполняли утраты в лесных массивах, появились саженцы дуба, липы, ясеня и других пород. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.
"Одним их символов Крыма является крымская сосна – пушистая и очень красивая. И она очень быстро приживается, и очень быстро растет первые 10-20, 30-40 лет. Но дело все в том, что если везде высаживать крымскую сосну, то к возрасту примерно 50-60 лет можно получить ряд экологически неприятных сюрпризов", – отметил спикер.
По мнению специалиста, высадки леса должны в максимальной степени отвечать месту, где идет высадка деревьев, почве, климату, сочетанию геоморфологических, геологических условий. Поэтому высаживать только сосну, на его взгляд, на полуострове нельзя.
"В предгорном Крыму, в северной части крымских гор и в сторону лесостепного и степного региона, доминирование должно сохраняться за дубом и его сопутствующими породами, а сосна крымская – это яркий представитель средиземноморской флоры. Поэтому должна быть проведена определенная работа, чтобы можно было подкорректировать ассортимент, схемы посадки, ухода за лесными насаждениями, то есть работать на перспективу, чтобы избежать экологической катастрофы", – поделился мнением эксперт.
Такая работа, по его информации, в регионе уже налаживается. И в лесах Крыма представлен огромный ассортимент древесных пород.
"Когда создается лесное насаждение, оно должно быть создано устойчивым, должна быть посажена не одна лесообразующая порода, а их совокупность. Только в этом случае получится устойчивое насаждение. Конечно, опора должна идти на аборигенные виды, то есть на те, которые свойственны Крыму, потому что они выработали механизмы экологической устойчивости", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: