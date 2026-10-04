https://crimea.ria.ru/20261004/rabota-na-perspektivu-les-v-krymu-budut-vysazhivat-po-novomu-1159867949.html

Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому

Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому

В Крыму присутствует тренд на разумную высадку деревьев для восполнения потерь леса от различных факторов. Так, все больше в посадочных материалах, кроме сосны... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T09:13

2026-10-04T09:13

2026-10-04T09:13

леса крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму присутствует тренд на разумную высадку деревьев для восполнения потерь леса от различных факторов. Так, все больше в посадочных материалах, кроме сосны крымской, которой до недавнего времени чаще всего восполняли утраты в лесных массивах, появились саженцы дуба, липы, ясеня и других пород. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.По мнению специалиста, высадки леса должны в максимальной степени отвечать месту, где идет высадка деревьев, почве, климату, сочетанию геоморфологических, геологических условий. Поэтому высаживать только сосну, на его взгляд, на полуострове нельзя."В предгорном Крыму, в северной части крымских гор и в сторону лесостепного и степного региона, доминирование должно сохраняться за дубом и его сопутствующими породами, а сосна крымская – это яркий представитель средиземноморской флоры. Поэтому должна быть проведена определенная работа, чтобы можно было подкорректировать ассортимент, схемы посадки, ухода за лесными насаждениями, то есть работать на перспективу, чтобы избежать экологической катастрофы", – поделился мнением эксперт.Такая работа, по его информации, в регионе уже налаживается. И в лесах Крыма представлен огромный ассортимент древесных пород.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают лесаКакие растения высаживают для озеленения городов Крыма50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леса крыма