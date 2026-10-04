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Удары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ
Удары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Удары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ
В Одессе и области армия России нанесла серию ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T08:37
2026-10-04T08:37
2026-10-04T08:37
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Одессе и области армия России нанесла серию ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, расчеты "Герани" разбили логистический центр "Новая Почта" в Черноморске и дата-центр в Одессе, добавили в военном ведомстве..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Удары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ
Удары по Украине: под Одессой поражены логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ