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Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму
Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму
Активность Солнца действительно может влиять на сейсмическую активность и, следовательно, число землетрясений, в том числе в Крыму. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T07:07
2026-10-04T07:07
2026-10-04T07:07
мнения
игорь вахрушев
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солнце
земля
вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Активность Солнца действительно может влиять на сейсмическую активность и, следовательно, число землетрясений, в том числе в Крыму. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма ТА КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, если погрузиться в теории и научные теоремы, то зависимость между солнечной активностью и уровнем сейсмичности на Земле действительно прослеживается.Он отметил, что теорий пока не существует, но статистика есть. "Определенная статистика это подтверждает", – отметил ученый.Однако речь идет о незначительном увеличении уровня сейсмичности, потому нельзя сказать, например, что в связи с глобальным потеплением летом Крым будет становиться более сейсмоактивным регионом, а зимой эти риски будут спадать из-за того, что солнечная радиация в целом уменьшается. "Потому что солнечная радиация на всю поверхность Земли воздействует", – подчеркнул Вахрушев.Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь рассказывала РИА Новости Крым, что магнитные бури могут стать спусковым крючком для землетрясений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за суткиСамое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году
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мнения, игорь вахрушев, природа, солнце, земля, вспышки на солнце, землетрясение
Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму
На число землетрясений может влиять активность Солнца – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым.
Активность Солнца действительно может влиять на сейсмическую активность и, следовательно, число землетрясений, в том числе в Крыму. Об этом РИА Новости Крым
рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма ТА КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
По словам Вахрушева, если погрузиться в теории и научные теоремы, то зависимость между солнечной активностью и уровнем сейсмичности на Земле действительно прослеживается.
"Казалось бы, при повышении солнечной активности ничего не влияет на Землю, кроме солнечной радиации. Но ряд западных ученых и ряд наших отмечают, что действительно процессы внутри земной коры, в глубине, возбуждаются от той энергии, которая поступает с Солнца. И может увеличиваться сейсмичность", – сказал спикер.
Он отметил, что теорий пока не существует, но статистика есть. "Определенная статистика это подтверждает", – отметил ученый.
Однако речь идет о незначительном увеличении уровня сейсмичности, потому нельзя сказать, например, что в связи с глобальным потеплением летом Крым будет становиться более сейсмоактивным регионом, а зимой эти риски будут спадать из-за того, что солнечная радиация в целом уменьшается. "Потому что солнечная радиация на всю поверхность Земли воздействует", – подчеркнул Вахрушев.
Таким образом, что касается полуострова, то ни крымчане, ни гости региона каких-то явных закономерностей не заметят между действием Солнца и сейсмоактивностью, делает вывод ученый. "Поэтому если мы говорим с вами бытовым языком, то это действительно миф", – подытожил эксперт.
Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь рассказывала
РИА Новости Крым, что магнитные бури могут стать спусковым крючком для землетрясений.
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