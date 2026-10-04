https://crimea.ria.ru/20261004/mif-ili-realnost-vliyaet-li-solntse-na-chislo-zemletryaseniy-v-krymu-1159744394.html

Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму

Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму

Активность Солнца действительно может влиять на сейсмическую активность и, следовательно, число землетрясений, в том числе в Крыму. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T07:07

2026-10-04T07:07

2026-10-04T07:07

мнения

игорь вахрушев

природа

солнце

земля

вспышки на солнце

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Активность Солнца действительно может влиять на сейсмическую активность и, следовательно, число землетрясений, в том числе в Крыму. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма ТА КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, если погрузиться в теории и научные теоремы, то зависимость между солнечной активностью и уровнем сейсмичности на Земле действительно прослеживается.Он отметил, что теорий пока не существует, но статистика есть. "Определенная статистика это подтверждает", – отметил ученый.Однако речь идет о незначительном увеличении уровня сейсмичности, потому нельзя сказать, например, что в связи с глобальным потеплением летом Крым будет становиться более сейсмоактивным регионом, а зимой эти риски будут спадать из-за того, что солнечная радиация в целом уменьшается. "Потому что солнечная радиация на всю поверхность Земли воздействует", – подчеркнул Вахрушев.Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь рассказывала РИА Новости Крым, что магнитные бури могут стать спусковым крючком для землетрясений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за суткиСамое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 году

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь вахрушев, природа, солнце, земля, вспышки на солнце, землетрясение