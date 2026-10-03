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ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые
ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые - РИА Новости Крым, 03.10.2026
ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые
Шесть человек, в том числе трое детей, ранены в Белгороде после удара украинских боевиков по центру и жилым районам города. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T22:42
2026-10-03T22:47
белгород
александр шуваев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе трое детей, ранены в Белгороде после удара украинских боевиков по центру и жилым районам города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырех лет и мальчик 11 лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота – состояние юноши оценивается как тяжелое. Кроме того, в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, проинформировал губернатор.После детонаций БПЛА загорелись одна квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей – пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания. Повреждены пять частных домов и два многоквартирных. Информация о других последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, также сообщил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгород, александр шуваев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые

ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – ранены шесть человек

22:42 03.10.2026 (обновлено: 22:47 03.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе трое детей, ранены в Белгороде после удара украинских боевиков по центру и жилым районам города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
"Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать остановку. В итоге пострадали шесть человек, в том числе трое детей", – написал Шуваев в своем канале в МАКС.
В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырех лет и мальчик 11 лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота – состояние юноши оценивается как тяжелое. Кроме того, в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, проинформировал губернатор.
После детонаций БПЛА загорелись одна квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей – пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания. Повреждены пять частных домов и два многоквартирных. Информация о других последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, также сообщил глава региона.
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БелгородАлександр ШуваевНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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