https://crimea.ria.ru/20261003/vsu-udarili-po-tsentru-i-zhilym-rayonam-belgoroda--est-ranenye-1159927785.html
ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые
ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые - РИА Новости Крым, 03.10.2026
ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые
Шесть человек, в том числе трое детей, ранены в Белгороде после удара украинских боевиков по центру и жилым районам города. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T22:42
2026-10-03T22:42
2026-10-03T22:47
белгород
александр шуваев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_0:54:1620:965_1920x0_80_0_0_dd7dc46de2cccec4f29819515368b726.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе трое детей, ранены в Белгороде после удара украинских боевиков по центру и жилым районам города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырех лет и мальчик 11 лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота – состояние юноши оценивается как тяжелое. Кроме того, в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, проинформировал губернатор.После детонаций БПЛА загорелись одна квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей – пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания. Повреждены пять частных домов и два многоквартирных. Информация о других последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, также сообщил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b76c816b99abcae4c4ceaafd64d7a06d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, александр шуваев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые
ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – ранены шесть человек
22:42 03.10.2026 (обновлено: 22:47 03.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе трое детей, ранены в Белгороде после удара украинских боевиков по центру и жилым районам города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
"Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать остановку. В итоге пострадали шесть человек, в том числе трое детей", – написал Шуваев в своем канале в МАКС.
В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырех лет и мальчик 11 лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота – состояние юноши оценивается как тяжелое. Кроме того, в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, проинформировал губернатор.
После детонаций БПЛА загорелись одна квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей – пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания. Повреждены пять частных домов и два многоквартирных. Информация о других последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, также сообщил глава региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.