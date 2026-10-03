https://crimea.ria.ru/20261003/vsu-udarili-po-tsentru-i-zhilym-rayonam-belgoroda--est-ranenye-1159927785.html

ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые

ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые - РИА Новости Крым, 03.10.2026

ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые

Шесть человек, в том числе трое детей, ранены в Белгороде после удара украинских боевиков по центру и жилым районам города. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T22:42

2026-10-03T22:42

2026-10-03T22:47

белгород

александр шуваев

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе трое детей, ранены в Белгороде после удара украинских боевиков по центру и жилым районам города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырех лет и мальчик 11 лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота – состояние юноши оценивается как тяжелое. Кроме того, в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, проинформировал губернатор.После детонаций БПЛА загорелись одна квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей – пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания. Повреждены пять частных домов и два многоквартирных. Информация о других последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, также сообщил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, александр шуваев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу