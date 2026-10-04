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559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь
559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 04.10.2026
559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ по мирным регионам. В течение ночи дроны сбивали над Черным и Азовским морями, Крымом и еще 14 регионами. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T08:31
2026-10-04T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ по мирным регионам. В течение ночи дроны сбивали над Черным и Азовским морями, Крымом и еще 14 регионами. Об этом сообщили в Минобороны.Отражены атаки на Крым, Краснодарский край, дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и Республики Адыгея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, азовское море, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво
559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь

Над Черным и Азовским морями и 15 регионами России уничтожили 559 беспилотников ВСУ

08:31 04.10.2026
 
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ по мирным регионам. В течение ночи дроны сбивали над Черным и Азовским морями, Крымом и еще 14 регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 20.00 3 октября до 8.00 4 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 559 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отражены атаки на Крым, Краснодарский край, дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и Республики Адыгея.
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Министерство обороны РФКрымАзовское мореЧерное мореПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости СВО
 
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