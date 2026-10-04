https://crimea.ria.ru/20261004/559-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-regionami-rossii-za-noch-1159929172.html

559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь

559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 04.10.2026

559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ по мирным регионам. В течение ночи дроны сбивали над Черным и Азовским морями, Крымом и еще 14 регионами. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T08:31

2026-10-04T08:31

2026-10-04T08:31

министерство обороны рф

крым

азовское море

черное море

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ по мирным регионам. В течение ночи дроны сбивали над Черным и Азовским морями, Крымом и еще 14 регионами. Об этом сообщили в Минобороны.Отражены атаки на Крым, Краснодарский край, дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и Республики Адыгея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

азовское море

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, азовское море, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво