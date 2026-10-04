Рейтинг@Mail.ru
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261004/zapusk-pervogo-v-mire-iskusstvennogo-sputnika-zemli--infografika-1159905598.html
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика
4 октября 1957 года человечество вступило в космическую эру – СССР запустил на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник, открывший космическую эру в... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T08:59
2026-10-04T08:59
инфографика
космос
наука и технологии
ссср
история
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/02/1159905743_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_cc002fed803e5bb4b775498914fd05d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. 4 октября 1957 года человечество вступило в космическую эру – СССР запустил на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник, открывший космическую эру в истории человечества.Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту ракетой-носителем Р-7 с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
ссср
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/02/1159905743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_936d833cc03007953a237614d3171f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфографика, космос, наука и технологии, ссср, история
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика

Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика РИА Новости Крым

08:59 04.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. 4 октября 1957 года человечество вступило в космическую эру – СССР запустил на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник, открывший космическую эру в истории человечества.
Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту ракетой-носителем Р-7 с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур.
О событии – в инфографике РИА Новости Крым.
Начало космической эры – инфографика
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикакосмосНаука и технологииСССРИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Семь рек Севастополя получили новый статус
11:25Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление
11:09В Киеве поражен Южный мост
10:54Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"
10:39Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света
10:23Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый
10:18Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ
09:59Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск
09:46Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек
09:36В России отмечают День космических войск
09:13Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому
08:59Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика
08:37Удары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ
08:31559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь
08:26Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября
08:04Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья
07:44Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября
07:27КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров
07:07Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму
00:01Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния