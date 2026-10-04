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Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика
4 октября 1957 года человечество вступило в космическую эру – СССР запустил на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник, открывший космическую эру в... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. 4 октября 1957 года человечество вступило в космическую эру – СССР запустил на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник, открывший космическую эру в истории человечества.Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту ракетой-носителем Р-7 с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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инфографика, космос, наука и технологии, ссср, история
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика
Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика РИА Новости Крым