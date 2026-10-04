https://crimea.ria.ru/20261004/teplo-i-solnechno-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1159906400.html

Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье

Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T00:01

2026-10-04T00:01

2026-10-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261003/meteornye-potoki-v-oktyabre--kogda-nablyudat-1159920465.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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