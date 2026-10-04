https://crimea.ria.ru/20261004/teplo-i-solnechno-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1159906400.html
Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T00:01
2026-10-04T00:01
2026-10-04T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алушта
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Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье до +21 градуса и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +14 градусов, днем +17…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+21.
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