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Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261003/meteornye-potoki-v-oktyabre--kogda-nablyudat-1159920465.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье до +21 градуса и без осадков

00:01 04.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +14 градусов, днем +17…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+21.
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Астрономия - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
Вчера, 19:28
Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
23:11Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:42ВСУ ударили по центру и жилым районам Белгорода – есть раненые
22:10В Севастополе второй раз объявлена воздушная тревога
21:52В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
21:48В Крыму снята угроза ракетной опасности
21:34В Крыму объявлена ракетная опасность
21:32В Севастополе включили сирены воздушной тревоги
21:31Предупреждение о массированных ударах по Киеву и протест на майдане: главное за день
20:56Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой
20:39Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд Украины
20:14ПВО ликвидировала 244 беспилотника ВСУ над регионами России
20:08Крымский мост: оперативная обстановка 3 октября вечером
19:55Осенние распродажи: как совершать покупки правильно
19:28Метеорные потоки в октябре – когда наблюдать
19:10У кого чаще находят сердечно-сосудистые патологии
18:52В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепа
18:27Российский "Гиацинт" сжег укрытие с боевиками и дронами ВСУ
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