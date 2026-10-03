https://crimea.ria.ru/20261003/osoboe-ozherele-v-ekskursionnoy-korone-kryma-gde-pobyvat-osenyu-i-zimoy-1159739783.html

Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой

Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой - РИА Новости Крым, 03.10.2026

Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой

Крым является уникальнейшим регионом России, где можно путешествовать круглый год, несмотря на погоду. Даже зимой можно найти чем заняться и в горах, и на... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T20:56

2026-10-03T20:56

2026-10-03T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крым является уникальнейшим регионом России, где можно путешествовать круглый год, несмотря на погоду. Даже зимой можно найти чем заняться и в горах, и на побережье полуострова, открывая для себя потрясающие виды, новые знания и получая ни с чем не сравнимые эмоции от отдыха. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал гид по Крыму, краевед, географ и путешественник Иван Коваленко.Кроме того, есть удивительные места на полуострове, над которым зима как будто не властна.Не вьюжный южныйБезусловно, есть районы, где поздней осенью и в зимний период ветра с моря холодны и прогуливаться длительно будет некомфортно, как, например, на восточном или западном побережье Крыма, отмечает Коваленко. Тем не менее необыкновенно комфортным даже зимой остается Южный берег Крыма.Поэтому тем, кто намерен приехать на отдых в Крым зимой, эксперт рекомендует поселиться в центре Ялты, где больше развита инфраструктура, в том числе ресторанов и отелей. Или же в районе Большой Ялты – от Гурзуфа до Симеиза. И непременно посетить южнобережные поселки полуострова.В Гурзуфе творили многие выдающиеся и известные на весь мир российские писатели и художники: Пушкин, Чехов, Шаляпин, Коровин и прочие, подчеркнул экскурсовод. И все музеи, которые там сейчас открыты круглый год, заставляют и задуматься, и восхититься историей нашей страны и Крыма, так что на них можно выделить целый день для посещения Гурзуфа, добавил Коваленко.Ни с чем не сравнимые подземныеКроме того, зимой в Крыму особый микроклимат туристы найдут в горах, но не на поверхности, а под землей, сказал Коваленко. "Наши карстовые пещеры оборудованы и они открыты всегда", – отметил он.Таким образом, путешественнику в Крыму в холодную пору есть чем заняться в Крыму и на побережье, и в горах – остается только приехать в этот удивительный край, делает вывод собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичнымКак Крым справился с главными вызовами сезона-2026В Крыму не хватает экскурсоводов – что предлагают эксперты

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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