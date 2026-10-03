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Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой
Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой - РИА Новости Крым, 03.10.2026
Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой
Крым является уникальнейшим регионом России, где можно путешествовать круглый год, несмотря на погоду. Даже зимой можно найти чем заняться и в горах, и на... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T20:56
2026-10-03T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крым является уникальнейшим регионом России, где можно путешествовать круглый год, несмотря на погоду. Даже зимой можно найти чем заняться и в горах, и на побережье полуострова, открывая для себя потрясающие виды, новые знания и получая ни с чем не сравнимые эмоции от отдыха. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал гид по Крыму, краевед, географ и путешественник Иван Коваленко.Кроме того, есть удивительные места на полуострове, над которым зима как будто не властна.Не вьюжный южныйБезусловно, есть районы, где поздней осенью и в зимний период ветра с моря холодны и прогуливаться длительно будет некомфортно, как, например, на восточном или западном побережье Крыма, отмечает Коваленко. Тем не менее необыкновенно комфортным даже зимой остается Южный берег Крыма.Поэтому тем, кто намерен приехать на отдых в Крым зимой, эксперт рекомендует поселиться в центре Ялты, где больше развита инфраструктура, в том числе ресторанов и отелей. Или же в районе Большой Ялты – от Гурзуфа до Симеиза. И непременно посетить южнобережные поселки полуострова.В Гурзуфе творили многие выдающиеся и известные на весь мир российские писатели и художники: Пушкин, Чехов, Шаляпин, Коровин и прочие, подчеркнул экскурсовод. И все музеи, которые там сейчас открыты круглый год, заставляют и задуматься, и восхититься историей нашей страны и Крыма, так что на них можно выделить целый день для посещения Гурзуфа, добавил Коваленко.Ни с чем не сравнимые подземныеКроме того, зимой в Крыму особый микроклимат туристы найдут в горах, но не на поверхности, а под землей, сказал Коваленко. "Наши карстовые пещеры оборудованы и они открыты всегда", – отметил он.Таким образом, путешественнику в Крыму в холодную пору есть чем заняться в Крыму и на побережье, и в горах – остается только приехать в этот удивительный край, делает вывод собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичнымКак Крым справился с главными вызовами сезона-2026В Крыму не хватает экскурсоводов – что предлагают эксперты
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4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, отдых в крыму, совет эксперта, новости крыма
Особое ожерелье в экскурсионной короне Крыма: где побывать осенью и зимой

Что посмотреть в Крыму поздней осенью и зимой – советы эксперта

20:56 03.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Крым является уникальнейшим регионом России, где можно путешествовать круглый год, несмотря на погоду. Даже зимой можно найти чем заняться и в горах, и на побережье полуострова, открывая для себя потрясающие виды, новые знания и получая ни с чем не сравнимые эмоции от отдыха. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал гид по Крыму, краевед, географ и путешественник Иван Коваленко.

"Погода в Крыму переменчивая. Но даже если зимой у нас бывает холодно и ветрено – через день все может поменяться. Поэтому крымский зимний сезон тоже актуальный", – сказал краевед.

Кроме того, есть удивительные места на полуострове, над которым зима как будто не властна.

Не вьюжный южный

Безусловно, есть районы, где поздней осенью и в зимний период ветра с моря холодны и прогуливаться длительно будет некомфортно, как, например, на восточном или западном побережье Крыма, отмечает Коваленко. Тем не менее необыкновенно комфортным даже зимой остается Южный берег Крыма.

"Большая Ялта всегда рада туристам. И сейчас прекраснейший просто город Алупка, ее новые прогулочный центр, где можно путешествовать хоть в феврале, хоть в августе, и все равно найти что-то необычное", – рассказал спикер.

Поэтому тем, кто намерен приехать на отдых в Крым зимой, эксперт рекомендует поселиться в центре Ялты, где больше развита инфраструктура, в том числе ресторанов и отелей. Или же в районе Большой Ялты – от Гурзуфа до Симеиза. И непременно посетить южнобережные поселки полуострова.

"Посетить обязательно Алупку и Симеиз, где тоже в этом году прекрасно обновили набережную, парк, восстановили памятники основателям Симеиза – фабрикантам Мальцовым. И конечно, посетить Гурзуф. Это особое ожерелье в короне крымских экскурсионных драгоценных камней", – советует эксперт.

В Гурзуфе творили многие выдающиеся и известные на весь мир российские писатели и художники: Пушкин, Чехов, Шаляпин, Коровин и прочие, подчеркнул экскурсовод. И все музеи, которые там сейчас открыты круглый год, заставляют и задуматься, и восхититься историей нашей страны и Крыма, так что на них можно выделить целый день для посещения Гурзуфа, добавил Коваленко.

"То есть Ялта, Алупка с Симеизом и Гурзуф – вот три дня того, чем можно заняться, скажем, на уик-энд у нас в Крыму на Южном берегу Крыма", – посоветовал краевед.

Ни с чем не сравнимые подземные

Кроме того, зимой в Крыму особый микроклимат туристы найдут в горах, но не на поверхности, а под землей, сказал Коваленко. "Наши карстовые пещеры оборудованы и они открыты всегда", – отметил он.

"И такие пещеры, как Мраморная на Чатыр-Даге, Эмине-Баир-Хосар, пещера Таврида наша знаменитая, пещера Красная и Скельская пещера – все это те объекты, которые будоражат путешественников, которые никогда не видели подземные полости", – сказал спикер.

Таким образом, путешественнику в Крыму в холодную пору есть чем заняться в Крыму и на побережье, и в горах – остается только приехать в этот удивительный край, делает вывод собеседник.
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