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В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T21:34
2026-10-03T21:34
ракетная опасность
крым
новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму объявлена ракетная опасность

В Крыму объявлена ракетная опасность

21:34 03.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор"
Боевая работа ПВО зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – сообщает ведомство в официальном канале в МАКС.
Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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