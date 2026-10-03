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В Севастополе второй раз объявлена воздушная тревога
В Севастополе второй раз объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 03.10.2026
В Севастополе второй раз объявлена воздушная тревога
Сирены включили в Севастополе спустя 20 минут после отбоя воздушной тревоги – в городе-герое объявлена опасность атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T22:10
2026-10-03T22:10
2026-10-03T22:14
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Сирены включили в Севастополе спустя 20 минут после отбоя воздушной тревоги – в городе-герое объявлена опасность атаки ВСУ. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе второй раз объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога второй раз за вечер
22:10 03.10.2026 (обновлено: 22:14 03.10.2026)