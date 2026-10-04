https://crimea.ria.ru/20261004/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-voskresenya-1159928768.html
Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья
У Крымского моста утром в воскресенья начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T08:04
2026-10-04T08:04
2026-10-04T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в воскресенья начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте." В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 8 утра.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья
У Крымского моста утром в воскресенье начала расти очередь со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в воскресенья начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
" В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 8 утра.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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