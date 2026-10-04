https://crimea.ria.ru/20261004/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-voskresenya-1159928768.html

Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья

Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья

У Крымского моста утром в воскресенья начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T08:04

2026-10-04T08:04

2026-10-04T08:04

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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новости

новости крыма

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в воскресенья начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте." В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 8 утра.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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