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Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе
Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе
РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T11:00
2025-03-19T11:58
пресс-центр
виктория воронова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта - 11.00. Брифинг "Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе".Всемирный день прав потребителей в 2025 году будет сосредоточен на проблеме обеспечения справедливого перехода к устойчивому образу жизни.Основной лозунг мероприятия призывает к осознанному потреблению, способному снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, и созданию благоприятных условий для будущих поколений.Участник:— начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория ВОРОНОВА.
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РИА Новости Крым
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4.7
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пресс-центр, виктория воронова, фото
Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе

Брифинг

11:00 19.03.2025 (обновлено: 11:58 19.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта - 11.00. Брифинг "Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе".
Всемирный день прав потребителей в 2025 году будет сосредоточен на проблеме обеспечения справедливого перехода к устойчивому образу жизни.
Основной лозунг мероприятия призывает к осознанному потреблению, способному снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, и созданию благоприятных условий для будущих поколений.
Как можно охарактеризовать понятие "разумное потребление" и каковы его принципы? Насколько такой подход актуален для Крыма? Как правильно и безопасно выбирать товары и услуги? Какие могут быть последствия от безответственного подхода к покупкам?
Участник:
— начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория ВОРОНОВА.
© РИА Новости КрымБрифинг начальника отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктории Вороновой
Брифинг начальника отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктории Вороновой
1 из 2
Брифинг начальника отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктории Вороновой
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНачальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова
Начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова
2 из 2
Начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова
© РИА Новости Крым
 
Пресс-центрВиктория Воронова
 
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