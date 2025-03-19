СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта - 11.00. Брифинг "Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе".Всемирный день прав потребителей в 2025 году будет сосредоточен на проблеме обеспечения справедливого перехода к устойчивому образу жизни.Основной лозунг мероприятия призывает к осознанному потреблению, способному снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, и созданию благоприятных условий для будущих поколений.Участник:— начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория ВОРОНОВА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта - 11.00. Брифинг "Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе".
Всемирный день прав потребителей в 2025 году будет сосредоточен на проблеме обеспечения справедливого перехода к устойчивому образу жизни.
Основной лозунг мероприятия призывает к осознанному потреблению, способному снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, и созданию благоприятных условий для будущих поколений.
Как можно охарактеризовать понятие "разумное потребление" и каковы его принципы? Насколько такой подход актуален для Крыма? Как правильно и безопасно выбирать товары и услуги? Какие могут быть последствия от безответственного подхода к покупкам?
Участник:
— начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория ВОРОНОВА.
Брифинг начальника отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктории Вороновой
Начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова
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