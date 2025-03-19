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Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе

Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе

РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T11:00

2025-03-19T11:00

2025-03-19T11:58

пресс-центр

виктория воронова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта - 11.00. Брифинг "Всемирный день прав потребителей: о качестве товаров и осознанном выборе".Всемирный день прав потребителей в 2025 году будет сосредоточен на проблеме обеспечения справедливого перехода к устойчивому образу жизни.Основной лозунг мероприятия призывает к осознанному потреблению, способному снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, и созданию благоприятных условий для будущих поколений.Участник:— начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория ВОРОНОВА.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, виктория воронова, фото