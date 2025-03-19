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Курсы первой помощи в Крыму: как спасти себя и других - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Курсы первой помощи в Крыму: как спасти себя и других
Курсы первой помощи в Крыму: как спасти себя и других - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Курсы первой помощи в Крыму: как спасти себя и других
Центр медицины катастроф и крымские врачи "скорой" учили всех желающих приемам оказания первой медицинской помощи. РИА Новости Крым, 19.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Центр медицины катастроф и крымские врачи "скорой" учили всех желающих приемам оказания первой медицинской помощи.Тренеры объяснили слушателям организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. И, конечно, на практике показывали приемы оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях и травмах и других угрожающих жизни состояниях.Занятия организовали в Штабе общественной поддержки Республики Крым. Медики считают, что подобное обучение очень важно. Они показали обучающимся немало приемов оказания медицинской помощи, в том числе и самопомощи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240707/pervichnaya-ekstrennaya-meditsinskaya-pomosch-v-krymu-kak-vse-organizovano-1138514118.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
скорая помощь, видео, крым, новости крыма, медицина, общество, центр медицины катастроф в крыму
Курсы первой помощи в Крыму: как спасти себя и других

Крымчан научили приемам оказания первой помощи себе и другим

18:05 19.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Центр медицины катастроф и крымские врачи "скорой" учили всех желающих приемам оказания первой медицинской помощи.
Тренеры объяснили слушателям организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. И, конечно, на практике показывали приемы оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях и травмах и других угрожающих жизни состояниях.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе Первая помощь
1 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе Первая помощь
2 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе Первая помощь
3 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе Первая помощь
4 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе Первая помощь
5 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
В Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось обучение по программе "Первая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Занятия организовали в Штабе общественной поддержки Республики Крым. Медики считают, что подобное обучение очень важно. Они показали обучающимся немало приемов оказания медицинской помощи, в том числе и самопомощи.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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