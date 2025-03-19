https://crimea.ria.ru/20250319/kursy-pervoy-pomoschi-v-krymu-kak-spasti-sebya-i-drugikh-1145048160.html

Курсы первой помощи в Крыму: как спасти себя и других

Курсы первой помощи в Крыму: как спасти себя и других - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Курсы первой помощи в Крыму: как спасти себя и других

Центр медицины катастроф и крымские врачи "скорой" учили всех желающих приемам оказания первой медицинской помощи. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T18:05

2025-03-19T18:05

2025-03-19T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Центр медицины катастроф и крымские врачи "скорой" учили всех желающих приемам оказания первой медицинской помощи.Тренеры объяснили слушателям организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. И, конечно, на практике показывали приемы оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях и травмах и других угрожающих жизни состояниях.Занятия организовали в Штабе общественной поддержки Республики Крым. Медики считают, что подобное обучение очень важно. Они показали обучающимся немало приемов оказания медицинской помощи, в том числе и самопомощи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240707/pervichnaya-ekstrennaya-meditsinskaya-pomosch-v-krymu-kak-vse-organizovano-1138514118.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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