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Умер Бедрос Киркоров
Умер Бедрос Киркоров - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Умер Бедрос Киркоров
Народный артист России Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет. О смерти своего отца сообщил певец Филипп Киркоров. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T16:13
2025-03-18T16:13
2025-03-18T16:27
утраты
филипп киркоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Народный артист России Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет. О смерти своего отца сообщил певец Филипп Киркоров.Народный артист России Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в семье потомственных сапожников. Он окончил профессионально-техническое училище по специальности сапожника-модельера и непродолжительное время работал по специальности.В 18 лет без музыкального образования был принят в Государственную оперу Варны. Репетировал партию Альфреда из оперы Джузеппе Верди "Травиата", но был призван в армию. Служил на границе, а затем был переведен в ансамбль строительных войск, с которым участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве (Польша) в 1955 году.В 1962 году приехал в Москву и был зачислен на второй курс ГИТИСа.Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В его репертуаре более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.
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утраты, филипп киркоров, общество, искусство , культура, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Народный артист России Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет. О смерти своего отца сообщил певец Филипп Киркоров.
"Я больше не ребенок. Сегодня 18 марта 2025 года в 15.37 ушел из жизни мой папа - народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал артист в своем Telegram-канале.
Народный артист России Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в семье потомственных сапожников. Он окончил профессионально-техническое училище по специальности сапожника-модельера и непродолжительное время работал по специальности.
В 18 лет без музыкального образования был принят в Государственную оперу Варны. Репетировал партию Альфреда из оперы Джузеппе Верди "Травиата", но был призван в армию. Служил на границе, а затем был переведен в ансамбль строительных войск, с которым участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве (Польша) в 1955 году.
В 1962 году приехал в Москву и был зачислен на второй курс ГИТИСа.
Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В его репертуаре более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.