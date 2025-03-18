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Умер Бедрос Киркоров

Умер Бедрос Киркоров - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Умер Бедрос Киркоров

Народный артист России Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет. О смерти своего отца сообщил певец Филипп Киркоров. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T16:13

2025-03-18T16:13

2025-03-18T16:27

утраты

филипп киркоров

общество

искусство

культура

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Народный артист России Бедрос Киркоров ушел из жизни в возрасте 92 лет. О смерти своего отца сообщил певец Филипп Киркоров.Народный артист России Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в семье потомственных сапожников. Он окончил профессионально-техническое училище по специальности сапожника-модельера и непродолжительное время работал по специальности.В 18 лет без музыкального образования был принят в Государственную оперу Варны. Репетировал партию Альфреда из оперы Джузеппе Верди "Травиата", но был призван в армию. Служил на границе, а затем был переведен в ансамбль строительных войск, с которым участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве (Польша) в 1955 году.В 1962 году приехал в Москву и был зачислен на второй курс ГИТИСа.Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В его репертуаре более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, филипп киркоров, общество, искусство , культура, россия