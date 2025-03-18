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Бедрос Киркоров - биография

Бедрос Киркоров - биография - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Бедрос Киркоров - биография

Народный артист России Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в семье потомственных сапожников. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T16:29

2025-03-18T16:29

2025-03-18T16:56

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Народный артист России Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в семье потомственных сапожников. В детстве занимался художественной самодеятельностью в одном из армянских клубов при общине в Болгарии под названием "Ереван". В 17 лет окончил профессионально-техническое училище по специальности сапожника-модельера и непродолжительное время работал по специальности. Параллельно пел в городском хоре, брал частные уроки вокала.В 18 лет без музыкального образования был принят в Государственную оперу Варны. Репетировал партию Альфреда из оперы Джузеппе Верди "Травиата", но был призван в армию. Служил на границе, а затем был переведен в ансамбль строительных войск, с которым участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве (Польша) в 1955 году.Демобилизовавшись, возобновил выступления в Варненской опере. Участвовал также в сборных концертах в Международном доме журналистов, где часто бывали гости из СССР – известные кинематографисты, певцы, композиторы.Выступление Бедроса Киркорова услышал советский композитор Арно Бабаджанян и посоветовал ему получить в СССР профессиональное музыкальное образование.В 1962 году приехал в Москву и был зачислен на второй курс ГИТИСа (курс народного артиста СССР Бориса Покровского).Параллельно с учебой начал работать в "Москонцерте", пел вместе с ведущими советскими оркестрам под управлением таких мэтров как Юрий Силантьев, Владимир Федосеев, Эдди Рознер, Леонид Утесов.Участвовал в международной программе "Мелодия друзей" (в ней выступали артисты из социалистических стран).Визитной карточкой певца стала сольная программа "Москва – София, София – Москва", где воспевал советско-болгарскую дружбу. Именно в ней звучала самая известная песня в его исполнении – "Алеша". Песня на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Колмановского посвящена памятнику советскому солдату "Алеша" в болгарском городе Пловдиве как символу памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии от нацистской оккупации во Второй мировой войне.Бедрос Киркоров работал в Московской филармонии, являлся солистом Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского, выступал с оркестром русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова.В его репертуаре более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.Артист выступал в дуэте с Филиппом Киркоровым, Мари Киркоровой, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном, Лили Ивановой, Бисером Кировым и др.Бедрос Киркоров – постоянный член и председатель жюри фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства среди детей и юношества в Великом Новгороде и городах России.С 2011 года выступает в роли организатора концертной программы "От сердца к сердцу" в рамках Новгородского областного благотворительного марафона "Рождественский подарок".Во время работы в Московской филармонии в связи с 40-летием освобождения Болгарии дал 40 гастрольных благотворительных концертов для возведения памятника на Поклонной горе.В августе 2007 года по инициативе и на средства Бедроса Киркорова в городе Холм Новгородской области был открыт памятник болгарскому герою Павлу Калитину. При участии Бедроса Киркорова в Болгарии поставлен памятник генералу Федору Ушакову.Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве.В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году Бедрос Киркоров был удостоен звания народного артиста РФ.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).Бедрос Киркоров женат вторым браком. От первого брата есть сын Филипп Киркоров – эстрадный певец, народный артист России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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биография, утраты, бедрос киркоров, общество, культура, искусство , музыка