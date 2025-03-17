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18 марта - выходной день в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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18 марта - выходной день в Крыму
18 марта - выходной день в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025
18 марта - выходной день в Крыму
18 марта - выходной день в Крыму по случаю Дня воссоединения с Россией. В этом году исполняется 11 лет с того исторического события. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T10:44
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 18 марта - выходной день в Крыму по случаю Дня воссоединения с Россией. В этом году исполняется 11 лет с того исторического события. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. 27 февраля 2015 года Государственный совет РК внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах республики", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается официальным праздником согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел исторический референдум, по итогам которого воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, праздники и памятные даты, выходной в крыму, день воссоединения с россией
18 марта - выходной день в Крыму

18 марта выходной в Крыму в связи с Днем воссоединения с Россией

10:44 17.03.2025 (обновлено: 10:50 17.03.2025)
 
© РИА Новости КрымВыходной в Крыму
Выходной в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 18 марта - выходной день в Крыму по случаю Дня воссоединения с Россией. В этом году исполняется 11 лет с того исторического события.
Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и нерабочим. Рабочее время в предпраздничный рабочий день 17 марта сокращается на 1 час. После этого к трудовым будням крымчане приступят 19 марта.
18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. 27 февраля 2015 года Государственный совет РК внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах республики", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.
В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается официальным праздником согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел исторический референдум, по итогам которого воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаПраздники и памятные датыВыходной в КрымуДень Воссоединения с Россией
 
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