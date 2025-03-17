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18 марта - выходной день в Крыму

18 марта - выходной день в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2025

18 марта - выходной день в Крыму

18 марта - выходной день в Крыму по случаю Дня воссоединения с Россией. В этом году исполняется 11 лет с того исторического события. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T10:44

2025-03-17T10:44

2025-03-17T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 18 марта - выходной день в Крыму по случаю Дня воссоединения с Россией. В этом году исполняется 11 лет с того исторического события. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. 27 февраля 2015 года Государственный совет РК внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах республики", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается официальным праздником согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел исторический референдум, по итогам которого воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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