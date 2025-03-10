В Крыму показали автограф Суворова и документы времен Екатерины II
В Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
13:32 10.03.2025 (обновлено: 13:38 10.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе ко Дню архивов Российской Федерации показали уникальную коллекцию документов о знаковых событиях российской истории второй половины XVIII – начала XIX веков, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В выставочном зале Госкомитета по делам архивов Крыма открылась выставка "Раритеты крымского архива", на которой представлены в том числе автографы Александра Суворова и Федора Ушакова, а также архив управляющего кабинетом Екатерины II, Василия Попова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
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В Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
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В Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
3 из 3
В Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
В Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
В Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
В Симферополе открылась выставка архивных документов "Раритеты крымского архива"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Также в рамках мероприятия представили обновленную республиканскую Доску почета архивистов и вручили государственные и ведомственные награды сотрудникам архивной отрасли.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбновленная Доска почета архивистов Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Обновленная Доска почета архивистов Крыма
Кроме того, преподаватели и студенты КФУ им. В.И. Вернадского презентовали совместно с Госархивом Крыма исследовательский проект "25:45" - работу о студентах и аспирантах Крымского института имени М.И. Фрунзе, ушедших на фронт в 1941 году, а также о студентах-фронтовиках и тех студентах, которые находились в оккупации, но возобновили обучение после войны.
Профессиональный праздник архивистов установлен 5 марта 2003 года решением коллегии Федеральной архивного агентства России. В этот день 28 февраля 1720 года (10 марта по новому стилю) Петр I подписал государственный акт – "Генеральный регламент или Устав". Документ определил основы организации госуправления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало "письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…".
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