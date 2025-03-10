https://crimea.ria.ru/20250310/v-krymu-pokazali-avtograf-suvorova-i-dokumenty-vremen-ekateriny-ii--1144795708.html

В Крыму показали автограф Суворова и документы времен Екатерины II

В Крыму показали автограф Суворова и документы времен Екатерины II - РИА Новости Крым, 10.03.2025

В Крыму показали автограф Суворова и документы времен Екатерины II

В Симферополе ко Дню архивов Российской Федерации показали уникальную коллекцию документов о знаковых событиях российской истории второй половины XVIII – начала РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T13:32

2025-03-10T13:32

2025-03-10T13:38

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе ко Дню архивов Российской Федерации показали уникальную коллекцию документов о знаковых событиях российской истории второй половины XVIII – начала XIX веков, передает корреспондент РИА Новости Крым.В выставочном зале Госкомитета по делам архивов Крыма открылась выставка "Раритеты крымского архива", на которой представлены в том числе автографы Александра Суворова и Федора Ушакова, а также архив управляющего кабинетом Екатерины II, Василия Попова.Также в рамках мероприятия представили обновленную республиканскую Доску почета архивистов и вручили государственные и ведомственные награды сотрудникам архивной отрасли. Кроме того, преподаватели и студенты КФУ им. В.И. Вернадского презентовали совместно с Госархивом Крыма исследовательский проект "25:45" - работу о студентах и аспирантах Крымского института имени М.И. Фрунзе, ушедших на фронт в 1941 году, а также о студентах-фронтовиках и тех студентах, которые находились в оккупации, но возобновили обучение после войны. Профессиональный праздник архивистов установлен 5 марта 2003 года решением коллегии Федеральной архивного агентства России. В этот день 28 февраля 1720 года (10 марта по новому стилю) Петр I подписал государственный акт – "Генеральный регламент или Устав". Документ определил основы организации госуправления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало "письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, выставка, крым, новости крыма, архив