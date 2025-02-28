Рейтинг@Mail.ru
Часть Крыма в пятницу осталась без воды - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250228/chast-kryma-v-pyatnitsu-ostalas-bez-vody-1144543961.html
Часть Крыма в пятницу осталась без воды
Часть Крыма в пятницу осталась без воды - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Часть Крыма в пятницу осталась без воды
В пятницу в связи с ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение в Керчи, Феодосии, Алуште и ряде поселков на юге и востоке Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T09:17
2025-02-28T09:17
вода крыма
вода в крыму
жкх крыма и севастополя
отключение воды в крыму
алушта
феодосия
крепость керчь
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/79/1117787991_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_15e2fb92241be3c73bcd44b8044a3398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В пятницу в связи с ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение в Керчи, Феодосии, Алуште и ряде поселков на юге и востоке Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до полудня частично без воды останутся южнобережное село Малый Маяк и Алушта. В селе Красногорка Ленинского района воды не будет до 16 часов. До пяти вечера водоснабжение остановят в селе Нижняя Кутузовка. Также в течение рабочего дня воды не будет в Керчи по улицам Кирова, Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Воинов-Интернационалистов, Розы Люксембург, 1 Мая, 1-я Сотня, Кооперативной, Лозовой, Голубиной.В Феодосии до 17.00 без подачи воды останутся жители улиц Коробкова, Греческой, 8 Марта, Армянской, Красноармейской, Горького, Циолковского, Галерейной, Кирова, Назукина, Десантников, Русской, Мокроуса, Земской, Украинской, Краснобаева, Победы, Куйбышева, Кочмарского, Советской, проспекта Айвазовского, переулков Кочмарского, Конечного, Мопровского, Советского, Куйбышева, Андреевского, Беломорского, 30-й Стрелковой, Свердлова.Население обещают обеспечить привозной водой из автоцистерн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура начала проверку из-за отсутствия воды в Бахчисарайском районеМагистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работКрым переходит к маловодному периоду – гидрологи
алушта
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111778/79/1117787991_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_53ace6c3c00f24c617f728b97fba38af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму, алушта, феодосия, крепость керчь, новости крыма, крым
Часть Крыма в пятницу осталась без воды

На востоке Крыма и ЮБК в пятницу днем не будет воды

09:17 28.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В пятницу в связи с ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение в Керчи, Феодосии, Алуште и ряде поселков на юге и востоке Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до полудня частично без воды останутся южнобережное село Малый Маяк и Алушта. В селе Красногорка Ленинского района воды не будет до 16 часов. До пяти вечера водоснабжение остановят в селе Нижняя Кутузовка.
Также в течение рабочего дня воды не будет в Керчи по улицам Кирова, Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Воинов-Интернационалистов, Розы Люксембург, 1 Мая, 1-я Сотня, Кооперативной, Лозовой, Голубиной.
В Феодосии до 17.00 без подачи воды останутся жители улиц Коробкова, Греческой, 8 Марта, Армянской, Красноармейской, Горького, Циолковского, Галерейной, Кирова, Назукина, Десантников, Русской, Мокроуса, Земской, Украинской, Краснобаева, Победы, Куйбышева, Кочмарского, Советской, проспекта Айвазовского, переулков Кочмарского, Конечного, Мопровского, Советского, Куйбышева, Андреевского, Беломорского, 30-й Стрелковой, Свердлова.
Население обещают обеспечить привозной водой из автоцистерн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прокуратура начала проверку из-за отсутствия воды в Бахчисарайском районе
Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ
Крым переходит к маловодному периоду – гидрологи
 
Вода КрымаВода в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяОтключение воды в КрымуАлуштаФеодосияКрепость КерчьНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Над Крымом сбили беспилотник
11:08В Крыму создадут полную базу вакансий
10:58Банкой в лоб: жительнице Севастополя грозит срок за конфликт с соседом
10:51Восстановился и улетел: в Севастополе спасли аиста
10:41Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
10:29Масленица в Севастополе – куда пойти за весельем и блинами
10:20Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе
10:12Землю накрыла новая магнитная буря
10:07Тонкий лед: в Крыму проводят рейды по опасным водоемам
09:56В Якутии в больницу поступили 70 человек с признаками кишечной инфекции
09:45Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
09:36Двое подростков попали в больницу после аварии в Судаке
09:17Часть Крыма в пятницу осталась без воды
08:50Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирик 4:00
08:39В Симферополе ограничат продажу алкоголя
08:24Девять ветеранов получили звание "Почетный гражданин" Симферополя
07:59Правила поста в священный месяц Рамадан: как не навредить здоровью
07:49Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона 0:59
07:36Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией
07:10Новая атака на Россию – над регионами сбили 22 беспилотника
Лента новостейМолния