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Часть Крыма в пятницу осталась без воды

Часть Крыма в пятницу осталась без воды - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Часть Крыма в пятницу осталась без воды

В пятницу в связи с ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение в Керчи, Феодосии, Алуште и ряде поселков на юге и востоке Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T09:17

2025-02-28T09:17

2025-02-28T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В пятницу в связи с ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение в Керчи, Феодосии, Алуште и ряде поселков на юге и востоке Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до полудня частично без воды останутся южнобережное село Малый Маяк и Алушта. В селе Красногорка Ленинского района воды не будет до 16 часов. До пяти вечера водоснабжение остановят в селе Нижняя Кутузовка. Также в течение рабочего дня воды не будет в Керчи по улицам Кирова, Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Воинов-Интернационалистов, Розы Люксембург, 1 Мая, 1-я Сотня, Кооперативной, Лозовой, Голубиной.В Феодосии до 17.00 без подачи воды останутся жители улиц Коробкова, Греческой, 8 Марта, Армянской, Красноармейской, Горького, Циолковского, Галерейной, Кирова, Назукина, Десантников, Русской, Мокроуса, Земской, Украинской, Краснобаева, Победы, Куйбышева, Кочмарского, Советской, проспекта Айвазовского, переулков Кочмарского, Конечного, Мопровского, Советского, Куйбышева, Андреевского, Беломорского, 30-й Стрелковой, Свердлова.Население обещают обеспечить привозной водой из автоцистерн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура начала проверку из-за отсутствия воды в Бахчисарайском районеМагистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работКрым переходит к маловодному периоду – гидрологи

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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