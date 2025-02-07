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Крым переходит к маловодному периоду- гидрологи - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Крым переходит к маловодному периоду- гидрологи
Крым переходит к маловодному периоду- гидрологи - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Крым переходит к маловодному периоду- гидрологи
Беспокойств о том, что в 2025 году наступит вододефицит, нет, в том числе с учетом выпадения снега в феврале. Однако январь был засушливым, водохранилища... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T12:29
2025-02-07T12:29
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
анатолий копачевский
владимир николенко
крым
новости крыма
водохранилища крыма
водоснабжение
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В Крыму к началу февраля водохранилища естественного стока наполнены наполовину
В Крыму к началу февраля водохранилища естественного стока наполнены наполовину
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Беспокойств о том, что в 2025 году наступит вододефицит, нет, в том числе с учетом выпадения снега в феврале. Однако январь был засушливым, водохранилища естественного стока наполнены всего наполовину, и следует быть готовыми, что притоков станет еще меньше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредили эксперты-водники – Илья Николенко и Анатолий Копачевский.По словам доктора технических наук, профессора Ильи Николенко, фактическое наполнение водохранилищ естественного стока в Крыму к началу февраля составляет 125 млн кубометров. Это чуть более половины общего объема."За январь, который был достаточно сухим, наполнение всех водохранилищ составило всего 2,5 миллиона", – отметил Николенко.Для сравнения он привел показатели прошлого года, когда на начало февраля в водохранилищах было 218 млн кубометров, а приток за январь составил 5 млн кубов.Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский отметил, что тенденцию уже можно наблюдать на примере каждого водохранилища Республики Крым и Севастополя.Так, в трех водохранилищах, которые питают Симферополь, к февралю накопилось 38 млн кубометров воды, тогда как в прошлом году было 65 миллионов.За минувший январь в Аянское водохранилище поступило 811 тысяч кубов, в Симферопольское – 1 млн 284 тысяч кубов, а в Партизанское – 660 тысяч кубов. Для сравнения в 2024 году эти показатели были, соответственно: 4 миллиона, 8,4 миллиона и 10 миллионов кубометров, уточнил Копачевский.Объем водохранилищ, питающих Ялту, к началу февраля составил 25 млн кубов – в прошлом году это было 34 млн, добавил Николенко.Самая же характерная ситуация, по его словам, наблюдается в Севастополе, где объем наполнения Чернореченского водохранилища на данный момент 29 млн кубов. В 2024 году воды здесь было 59 миллионов кубов, то есть в два раза больше.При этом беспокойств, что вододефицит в Крыму наступит в 2025 году, нет, добавил он."По таким городам, как Симферополь, мы не ожидаем проблем с водоснабжением, тем более, что у него есть подземные источники. Но в целом водный ресурс цикличный, и необходимо вести прогнозные наблюдения и увязывать это с развитием Крыма", –заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег Крыма Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей Что будет с водой в Крыму в курортный сезон
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вода в крыму, анатолий копачевский, владимир николенко, крым, новости крыма, водохранилища крыма, водоснабжение
Крым переходит к маловодному периоду- гидрологи

В Крыму к началу февраля водохранилища естественного стока наполнены наполовину

12:29 07.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежгорное водохранилище
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Беспокойств о том, что в 2025 году наступит вододефицит, нет, в том числе с учетом выпадения снега в феврале. Однако январь был засушливым, водохранилища естественного стока наполнены всего наполовину, и следует быть готовыми, что притоков станет еще меньше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредили эксперты-водники – Илья Николенко и Анатолий Копачевский.
В Крыму к началу февраля водохранилища естественного стока наполнены наполовину
12:29
По словам доктора технических наук, профессора Ильи Николенко, фактическое наполнение водохранилищ естественного стока в Крыму к началу февраля составляет 125 млн кубометров. Это чуть более половины общего объема.
"За январь, который был достаточно сухим, наполнение всех водохранилищ составило всего 2,5 миллиона", – отметил Николенко.
Для сравнения он привел показатели прошлого года, когда на начало февраля в водохранилищах было 218 млн кубометров, а приток за январь составил 5 млн кубов.
"А многолетние тенденции такие, что в 1998 году был максимальный объем наполнения – 224 млн кубов, то есть почти 90%. Средний показатель – 148 млн к февралю, и за январь 10 млн притоков. Мы явно видим, что переходим от средневодного периода к маловодному", – прокомментировал Николенко.
Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский отметил, что тенденцию уже можно наблюдать на примере каждого водохранилища Республики Крым и Севастополя.
Так, в трех водохранилищах, которые питают Симферополь, к февралю накопилось 38 млн кубометров воды, тогда как в прошлом году было 65 миллионов.
За минувший январь в Аянское водохранилище поступило 811 тысяч кубов, в Симферопольское – 1 млн 284 тысяч кубов, а в Партизанское – 660 тысяч кубов. Для сравнения в 2024 году эти показатели были, соответственно: 4 миллиона, 8,4 миллиона и 10 миллионов кубометров, уточнил Копачевский.
Объем водохранилищ, питающих Ялту, к началу февраля составил 25 млн кубов – в прошлом году это было 34 млн, добавил Николенко.
Самая же характерная ситуация, по его словам, наблюдается в Севастополе, где объем наполнения Чернореченского водохранилища на данный момент 29 млн кубов. В 2024 году воды здесь было 59 миллионов кубов, то есть в два раза больше.
"Вроде бы снежок сейчас, а снег – наша благодать, и это нам, естественно, поможет. Но о том, что есть тенденция к снижению притоков, и мы входим в более засушливый период, это однозначно наблюдается. И в ближайшие 2-3 года мы будем эту засуху ощущать все больше", – сказал Копачевский.
При этом беспокойств, что вододефицит в Крыму наступит в 2025 году, нет, добавил он.
"По таким городам, как Симферополь, мы не ожидаем проблем с водоснабжением, тем более, что у него есть подземные источники. Но в целом водный ресурс цикличный, и необходимо вести прогнозные наблюдения и увязывать это с развитием Крыма", –заключил эксперт.
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