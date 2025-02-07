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Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ
Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ
В Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T17:22
2025-02-07T17:22
симферополь
новости крыма
водопровод
водовод
водоснабжение
вода крыма
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Об этом сообщает "Вода Крыма".Водоснабжение отсутствует на улицах Крылова, Футболистов, Чехова, Краснознаменная, Нижнегоспитальная, Малофонтанная, Красноармейская, Козлова, Артиллерийская, Братская, Ангарская, Полигонная, В.Ф. Жидкова, Инге, Курцовская, в переулках Братский, Каменный, Скалистый, а также на прилегающих улицах и переулках.Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 23:00 7 февраля, уточнили на предприятии.Ранее "Вода Крыма" сообщала, что в двух селах республики вода на время станет непригодной для питья – это связано с дезинфекцией сетей водоснабжения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаКогда на всем крымском побережье появится система водоотведенияВ Крыму тестируют умные приборы учета воды
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, водопровод, водовод, водоснабжение, вода крыма, отключение воды
Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ

В Симферополе из-за повреждения магистрального водовода без воды остались жители 18 улиц

17:22 07.02.2025
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт водопровода
Ремонт водопровода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Об этом сообщает "Вода Крыма".

"В связи с повреждением трубопровода при проведении земляных работ подрядной организацией по адресу г. Симферополь, ул. 8 Марта, 133 ориентировочно до 21:00 07.02.2025 будет ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.

Водоснабжение отсутствует на улицах Крылова, Футболистов, Чехова, Краснознаменная, Нижнегоспитальная, Малофонтанная, Красноармейская, Козлова, Артиллерийская, Братская, Ангарская, Полигонная, В.Ф. Жидкова, Инге, Курцовская, в переулках Братский, Каменный, Скалистый, а также на прилегающих улицах и переулках.
Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 23:00 7 февраля, уточнили на предприятии.
Ранее "Вода Крыма" сообщала, что в двух селах республики вода на время станет непригодной для питья – это связано с дезинфекцией сетей водоснабжения.
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СимферопольНовости КрымаВодопроводВодоводВодоснабжениеВода КрымаОтключение воды
 
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