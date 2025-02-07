https://crimea.ria.ru/20250207/magistralnyy-vodovod-povredili-v-simferopole-vo-vremya-stroitelnykh-rabot-1144003981.html
Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ
Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ
В Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T17:22
2025-02-07T17:22
2025-02-07T17:22
симферополь
новости крыма
водопровод
водовод
водоснабжение
вода крыма
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143807419_0:291:800:741_1920x0_80_0_0_8da7f39c95d88831974ef6627174d5ef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Об этом сообщает "Вода Крыма".Водоснабжение отсутствует на улицах Крылова, Футболистов, Чехова, Краснознаменная, Нижнегоспитальная, Малофонтанная, Красноармейская, Козлова, Артиллерийская, Братская, Ангарская, Полигонная, В.Ф. Жидкова, Инге, Курцовская, в переулках Братский, Каменный, Скалистый, а также на прилегающих улицах и переулках.Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 23:00 7 февраля, уточнили на предприятии.Ранее "Вода Крыма" сообщала, что в двух селах республики вода на время станет непригодной для питья – это связано с дезинфекцией сетей водоснабжения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаКогда на всем крымском побережье появится система водоотведенияВ Крыму тестируют умные приборы учета воды
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143807419_0:216:800:816_1920x0_80_0_0_5009845dcc326f341de407cced82030b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, водопровод, водовод, водоснабжение, вода крыма, отключение воды
Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ
В Симферополе из-за повреждения магистрального водовода без воды остались жители 18 улиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Об этом сообщает "Вода Крыма".
"В связи с повреждением трубопровода при проведении земляных работ подрядной организацией по адресу г. Симферополь, ул. 8 Марта, 133 ориентировочно до 21:00 07.02.2025 будет ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.
Водоснабжение отсутствует на улицах Крылова, Футболистов, Чехова, Краснознаменная, Нижнегоспитальная, Малофонтанная, Красноармейская, Козлова, Артиллерийская, Братская, Ангарская, Полигонная, В.Ф. Жидкова, Инге, Курцовская, в переулках Братский, Каменный, Скалистый, а также на прилегающих улицах и переулках.
Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 23:00 7 февраля, уточнили на предприятии.
Ранее "Вода Крыма" сообщала, что в двух селах республики
вода на время станет непригодной для питья – это связано с дезинфекцией сетей водоснабжения.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: