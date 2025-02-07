https://crimea.ria.ru/20250207/magistralnyy-vodovod-povredili-v-simferopole-vo-vremya-stroitelnykh-rabot-1144003981.html

Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ

Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ

В Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T17:22

2025-02-07T17:22

2025-02-07T17:22

симферополь

новости крыма

водопровод

водовод

водоснабжение

вода крыма

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Об этом сообщает "Вода Крыма".Водоснабжение отсутствует на улицах Крылова, Футболистов, Чехова, Краснознаменная, Нижнегоспитальная, Малофонтанная, Красноармейская, Козлова, Артиллерийская, Братская, Ангарская, Полигонная, В.Ф. Жидкова, Инге, Курцовская, в переулках Братский, Каменный, Скалистый, а также на прилегающих улицах и переулках.Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 23:00 7 февраля, уточнили на предприятии.Ранее "Вода Крыма" сообщала, что в двух селах республики вода на время станет непригодной для питья – это связано с дезинфекцией сетей водоснабжения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаКогда на всем крымском побережье появится система водоотведенияВ Крыму тестируют умные приборы учета воды

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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