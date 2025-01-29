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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Севастополе закрыли рейд
Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно перекрыто. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T14:35
2025-01-29T14:35
2025-01-29T14:38
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морской транспорт
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паромы и катера в севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно перекрыто. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина остановки не указывается.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, паромы и катера в севастополе, новости севастополя
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
14:35 29.01.2025 (обновлено: 14:38 29.01.2025)