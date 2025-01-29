Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250129/v-sevastopole-zakryli-reyd-1143768850.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Севастополе закрыли рейд
Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно перекрыто. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T14:35
2025-01-29T14:38
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bc27913455ba5da6c7e0bc0f8f35318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно перекрыто. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина остановки не указывается.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a84a8c8c71a9e7ab5394b83730ce5582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, паромы и катера в севастополе, новости севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

14:35 29.01.2025 (обновлено: 14:38 29.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно перекрыто. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Причина остановки не указывается.
Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортПаромы и катера в СевастополеНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
16:02В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя
15:56В Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участки
15:47Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах
15:36В Севастополе открыли рейд
15:35Крымский мост открыт
15:26Россия поможет Приднестровью купить газ
15:13Кладбище Симферополя вынесут за пределы города
14:55В Севастополе за год преступность снизилась на 9% - прокуратура
14:54Крымский мост закрыт для автомобилей
14:50В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"
14:35В Севастополе закрыли рейд
14:30Киев потерял еще 420 боевиков и три танка в Курской области
13:57В Крыму подготовили 4,5 тысяч земельных участков для героев СВО
13:46Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО
13:41Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО
13:32В Калужской области мужчина убил троих лесников и захватил заложников
13:32Сообщать о ДТП теперь можно через приложения
13:26Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае
13:1414-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве
Лента новостейМолния