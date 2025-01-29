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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В Севастополе закрыли рейд

Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно перекрыто. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T14:35

2025-01-29T14:35

2025-01-29T14:38

севастополь

транспорт

морской транспорт

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту временно перекрыто. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина остановки не указывается.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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