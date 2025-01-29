https://crimea.ria.ru/20250129/v-sevastopole-otkryli-reyd-1143771452.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T15:36
2025-01-29T15:36
2025-01-29T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 14.35. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Паромы являются метеозависимым транспортом. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открыли рейд
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено
15:36 29.01.2025 (обновлено: 15:40 29.01.2025)