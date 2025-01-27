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В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука
В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука
В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, старшего стрелка мотострелкового взвода Александра Якобчука. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T15:40
2025-01-27T15:40
2025-01-27T15:42
севастополь
михаил развожаев
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, старшего стрелка мотострелкового взвода Александра Якобчука. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В 2024 году Александр Александрович заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции.Александр Якобчук погиб в бою при освобождении Донецкой области от укронацистских захватчиков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости сво, новости
В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука
В Севастополе простились с героем спецоперации гвардии ефрейтором Александром Якобчуком
15:40 27.01.2025 (обновлено: 15:42 27.01.2025)