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В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука
В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука
В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, старшего стрелка мотострелкового взвода Александра Якобчука. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T15:40
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севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, старшего стрелка мотострелкового взвода Александра Якобчука. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В 2024 году Александр Александрович заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции.Александр Якобчук погиб в бою при освобождении Донецкой области от укронацистских захватчиков.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости сво, новости
В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука

В Севастополе простились с героем спецоперации гвардии ефрейтором Александром Якобчуком

15:40 27.01.2025 (обновлено: 15:42 27.01.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Якобчук
Александр Якобчук
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, старшего стрелка мотострелкового взвода Александра Якобчука. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Александр Александрович родился и вырос в Севастополе, учился в школе №8. После школы работал на стройках и в городских предприятиях в сфере строительства и торговли, последние несколько лет трудился в "Водоканале", – рассказал глава региона.
В 2024 году Александр Александрович заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции.
Александр Якобчук погиб в бою при освобождении Донецкой области от укронацистских захватчиков.
СевастопольМихаил РазвожаевПамятьУтратыГерои СВОНовости СВОНовости
 
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