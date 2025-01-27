https://crimea.ria.ru/20250127/v-sevastopole-provodili-v-posledniy-put-geroya-svo-aleksandra-yakobchuka-1143703790.html

В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука

В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука - РИА Новости Крым, 27.01.2025

В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Александра Якобчука

В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, старшего стрелка мотострелкового взвода Александра Якобчука. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T15:40

2025-01-27T15:40

2025-01-27T15:42

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, старшего стрелка мотострелкового взвода Александра Якобчука. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В 2024 году Александр Александрович заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции.Александр Якобчук погиб в бою при освобождении Донецкой области от укронацистских захватчиков.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, память, утраты, герои сво, новости сво, новости