https://crimea.ria.ru/20250119/krymu-ne-nuzhny-yarkie-kraski-severa-v-arkhitekture--mnenie-1143412496.html

Крыму не нужны яркие краски Севера в архитектуре – мнение

Крыму не нужны яркие краски Севера в архитектуре – мнение - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Крыму не нужны яркие краски Севера в архитектуре – мнение

При строительстве новых и реставрации старых объектов в Крыму авторам проектов не следует слишком увлекаться настенными росписями и яркими красками фасадов... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T19:48

2025-01-19T19:48

2025-01-19T19:48

архитектура

радио "спутник в крыму"

крым

кирилл бабеев

новости крыма

мнения

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. При строительстве новых и реставрации старых объектов в Крыму авторам проектов не следует слишком увлекаться настенными росписями и яркими красками фасадов зданий. В отличие от северных регионов России это не украшает, а портит крымские виды. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился архитектор, глава Союза архитекторов РК Кирилл Бабеев.По словам Бабеева, при работе с объектами архитектуры в Крыму настенной росписью "не следует увлекаться сильно".По этой же причине, по мнению архитектора, Крыму "не нужно уподобляться застройке Севера, где внедряются яркие акценты, которые и формируют образ городов".По его мнению, такие архитектурные проекты, как были реализованы в старой части Евпатории ("Малый Иерусалим") и в историческом центре Алупки являются очень удачными примерами того, что следует строить и как реставрировать в Крыму."Надо развивать по таким шаблонам и другие города. А мы знаем, что в Крыму практически каждый город, особенно который приближен к морю, имеет историческое наследие", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архитектура, крым, кирилл бабеев, новости крыма, мнения, городская среда