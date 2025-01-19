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Крыму не нужны яркие краски Севера в архитектуре – мнение
Крыму не нужны яркие краски Севера в архитектуре – мнение - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Крыму не нужны яркие краски Севера в архитектуре – мнение
При строительстве новых и реставрации старых объектов в Крыму авторам проектов не следует слишком увлекаться настенными росписями и яркими красками фасадов... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T19:48
2025-01-19T19:48
2025-01-19T19:48
архитектура
радио "спутник в крыму"
крым
кирилл бабеев
новости крыма
мнения
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. При строительстве новых и реставрации старых объектов в Крыму авторам проектов не следует слишком увлекаться настенными росписями и яркими красками фасадов зданий. В отличие от северных регионов России это не украшает, а портит крымские виды. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился архитектор, глава Союза архитекторов РК Кирилл Бабеев.По словам Бабеева, при работе с объектами архитектуры в Крыму настенной росписью "не следует увлекаться сильно".По этой же причине, по мнению архитектора, Крыму "не нужно уподобляться застройке Севера, где внедряются яркие акценты, которые и формируют образ городов".По его мнению, такие архитектурные проекты, как были реализованы в старой части Евпатории ("Малый Иерусалим") и в историческом центре Алупки являются очень удачными примерами того, что следует строить и как реставрировать в Крыму."Надо развивать по таким шаблонам и другие города. А мы знаем, что в Крыму практически каждый город, особенно который приближен к морю, имеет историческое наследие", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Архитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работы
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архитектура, крым, кирилл бабеев, новости крыма, мнения, городская среда
Крыму не нужны яркие краски Севера в архитектуре – мнение
В архитектуре Крыма следует отказаться от слишком ярких красок – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. При строительстве новых и реставрации старых объектов в Крыму авторам проектов не следует слишком увлекаться настенными росписями и яркими красками фасадов зданий. В отличие от северных регионов России это не украшает, а портит крымские виды. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился архитектор, глава Союза архитекторов РК Кирилл Бабеев.
По словам Бабеева, при работе с объектами архитектуры в Крыму настенной росписью "не следует увлекаться сильно".
"Это возможно, но очень точечно и деликатно. Крымские города не требуют слишком детального отношения к фасадам. У нас хорошая природа и красивые ландшафты", – сказал Бабеев.
По этой же причине, по мнению архитектора, Крыму "не нужно уподобляться застройке Севера, где внедряются яркие акценты, которые и формируют образ городов".
"В Крыму надо действовать проще, как это сделано в том же Малом Иерусалиме в Евпатории и в Алупке. Где выбрана определенная гамма, цвет штукатурки и в нем решена вся застройка", – уточнил Бабеев.
По его мнению, такие архитектурные проекты, как были реализованы в старой части Евпатории ("Малый Иерусалим") и в историческом центре Алупки являются очень удачными примерами того, что следует строить и как реставрировать в Крыму.
"Надо развивать по таким шаблонам и другие города. А мы знаем, что в Крыму практически каждый город, особенно который приближен к морю, имеет историческое наследие", – заключил он.
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