https://crimea.ria.ru/20241208/voennye-bazy-rossii-v-sirii-privedeny-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti--mid-1142469948.html

Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД

Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД

Военные базы России на территории Сирии (САР) находятся в повышенной боевой готовности. Об этом заявили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T14:41

2024-12-08T14:41

2024-12-08T14:47

сирия

обострение ситуации в сирии

новости

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1e/1118783112_0:336:2016:1470_1920x0_80_0_0_809519de29223ba98009476589a9340c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Военные базы России на территории Сирии (САР) находятся в повышенной боевой готовности. Об этом заявили в МИД РФ.В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, отметили в МИД РФ. И подчеркнули, что Россия в этих переговорах не участвовала.При этом внешнеполитическое ведомство РФ обратилось ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве, отметили в МИД России.Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии, подчеркнули в МИД РФ.

https://crimea.ria.ru/20241208/chto-budet-s-rossiyskimi-voennymi-bazami-v-sirii-1142469278.html

сирия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, обострение ситуации в сирии, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)