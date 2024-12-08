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Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД
Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД
Военные базы России на территории Сирии (САР) находятся в повышенной боевой готовности. Об этом заявили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T14:41
2024-12-08T14:41
2024-12-08T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Военные базы России на территории Сирии (САР) находятся в повышенной боевой готовности. Об этом заявили в МИД РФ.В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, отметили в МИД РФ. И подчеркнули, что Россия в этих переговорах не участвовала.При этом внешнеполитическое ведомство РФ обратилось ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве, отметили в МИД России.Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии, подчеркнули в МИД РФ.
https://crimea.ria.ru/20241208/chto-budet-s-rossiyskimi-voennymi-bazami-v-sirii-1142469278.html
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РИА Новости Крым
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сирия, обострение ситуации в сирии, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД
Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной готовности – МИД РФ
14:41 08.12.2024 (обновлено: 14:47 08.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Военные базы России на территории Сирии (САР) находятся в повышенной боевой готовности. Об этом заявили в МИД РФ.
"Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет", – сказано в сообщении.
В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, отметили в МИД РФ. И подчеркнули, что Россия в этих переговорах не участвовала.
При этом внешнеполитическое ведомство РФ обратилось ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.
"Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", – сказано в сообщении МИД РФ.
Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве, отметили в МИД России.
Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии, подчеркнули в МИД РФ.