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Начался сбор вопросов к прямой линии Путина - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Начался сбор вопросов к прямой линии Путина
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина
Сайт moskva-putinu.ru начал принимать вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T19:26
2024-12-07T19:26
владимир путин (политик)
новости
общество
россия
прямая линия с президентом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Сайт moskva-putinu.ru начал принимать вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости.Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на этом ресурсе. Обращения можно присылать как в виде текста, так и в формате видео.Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже.Кроме того, есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно через мобильное приложение.Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить в том числе через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.Вопросы будут принимать вплоть до окончания программы 19 декабря."Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа будет совмещать формат прямой линии и пресс-конференции.В прошлый раз подобное мероприятие прошло 14 декабря 2023 года. "Итоги года" длились четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции и Республики Сербской.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, общество, россия, прямая линия с президентом
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина

Сайт moskva-putinu.ru начал принимать вопросы для прямой линии с Путиным

19:26 07.12.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Сайт moskva-putinu.ru начал принимать вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости.
Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на этом ресурсе. Обращения можно присылать как в виде текста, так и в формате видео.
Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже.
Кроме того, есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно через мобильное приложение.
Текстовые и видеовопросы президенту можно отправить в том числе через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Вопросы будут принимать вплоть до окончания программы 19 декабря.
"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа будет совмещать формат прямой линии и пресс-конференции.
В прошлый раз подобное мероприятие прошло 14 декабря 2023 года. "Итоги года" длились четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции и Республики Сербской.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)НовостиОбществоРоссияПрямая линия с президентом
 
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