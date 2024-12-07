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Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новсти Крым - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Инфографика
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Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новсти Крым
Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новсти Крым - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новсти Крым
Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T07:45
2024-12-07T07:45
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Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря.Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.В 1996 году по ‎инициативе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации. В резолюции 51/33 от 6 декабря 1996 года Генассамблея ООН призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования.Цель празднования Международного дня гражданской авиации — обеспечить и повысить во всем мире осведомленность о ‎значении международной гражданской авиации в социально-экономическом развитии ‎государств, а также уникальной роли ИКАО в оказании помощи государствам в осуществлении сотрудничества и реализации на благо всего человечества глобальной высокоэффективной транспортной сети‎.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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новости, праздники и памятные даты, авиация, инфографика
Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новсти Крым

Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новсти Крым

07:45 07.12.2024
 
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Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря.
Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.
Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.
В 1996 году по ‎инициативе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации. В резолюции 51/33 от 6 декабря 1996 года Генассамблея ООН призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования.
Цель празднования Международного дня гражданской авиации — обеспечить и повысить во всем мире осведомленность о ‎значении международной гражданской авиации в социально-экономическом развитии ‎государств, а также уникальной роли ИКАО в оказании помощи государствам в осуществлении сотрудничества и реализации на благо всего человечества глобальной высокоэффективной транспортной сети‎.
День гражданской авиацииДень гражданской авиации
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