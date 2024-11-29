https://crimea.ria.ru/20241129/situatsiya-v-kurskoy-oblasti---v-minoborony-nazvali-poteri-protivnika-1142251176.html

Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника

Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника

российские военнослужащие за сутки уничтожили еще 340 украинских боевиков, а также технику и вооружение, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T15:07

2024-11-29T15:07

2024-11-29T15:07

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости

министерство обороны рф

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142250953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72edb36b378087fe32019273358139e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области российские военнослужащие за сутки уничтожили еще 340 украинских боевиков, а также технику и вооружение, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Подразделения Северной группировки войск нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Авиация и артиллерия наносила удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 600 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1201 боевую бронированную машину, а также тысячи единиц другой техники.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдатСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, потери всу