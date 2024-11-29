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Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника
Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника
российские военнослужащие за сутки уничтожили еще 340 украинских боевиков, а также технику и вооружение, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T15:07
2024-11-29T15:07
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области российские военнослужащие за сутки уничтожили еще 340 украинских боевиков, а также технику и вооружение, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Подразделения Северной группировки войск нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Авиация и артиллерия наносила удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 600 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1201 боевую бронированную машину, а также тысячи единиц другой техники.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдатСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, потери всу
Ситуация в Курской области - в Минобороны назвали потери противника

В Курской области российские военные уничтожили еще 340 украинских боевиков

15:07 29.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация"
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области российские военнослужащие за сутки уничтожили еще 340 украинских боевиков, а также технику и вооружение, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
Подразделения Северной группировки войск нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
Авиация и артиллерия наносила удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 600 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1201 боевую бронированную машину, а также тысячи единиц другой техники.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовостиМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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