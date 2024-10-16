https://crimea.ria.ru/20241016/bolshoe-otklyuchenie-sveta-v-sevastopole---adresa-i-sroki-1141102700.html

Большое отключение света в Севастополе - адреса и сроки

Большое отключение света в Севастополе - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Большое отключение света в Севастополе - адреса и сроки

Часть абонентов Севастополя и прилегающих населенных пунктов в среду останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T06:59

2024-10-16T06:59

2024-10-16T06:59

севастополь

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Часть абонентов Севастополя и прилегающих населенных пунктов в среду останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".С 9:00 до 13:00 16 октября света не будет в селе Тыловое по улицам Лазурная, Склонная, Ясная, Ялтинская, Водопроводная, Стахановская.С 13:00 до 16:00 без электричества останутся жители села Широкое по улицам Клюшкина, Булгакова, в переулках Звонком и Яблоневом.С 9:00 до 16:00 отключение пройдет в селе Фронтовое, по улицам 345-й дивизии, ул. 60-лет Октября и в Майском переулке.Самое массовое отключение с 9:00 до 17:00 на 1-1,5 часа пройдут по улицам Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Летчицы Литвиновой, 51-й Армии, Летчицы Себровой, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, 2-я Бастионной, Синопской, Хрулева, Туннельной, Ромашковой, Муромской, Горпищенко, Маслиновой, Ромашковой, Могилевской, Модлинской, Томской, Кронштадской, Фильченкова, 48(1), проезд Полоцкий, Курской, в переулках Блиндажном, Кирьянова, Берманском, на территории садового товарищества "Сапун-Гора".В это же время без света частично останутся населенные пункты Флотское и Любимовка.16 и 17 октября с 8 до 17:00 отключения запланированы в селе Орлиное. Плановые ремонтные работы в это же время пройдут по улицам Курганная, Индустриальная, Вишневая, Запорожская, Сивашская, Кряжева, Казарского, Тельмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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