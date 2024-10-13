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При обрушении декораций на съемках фильма пострадали 9 несовершеннолетних
При обрушении декораций на съемках фильма пострадали 9 несовершеннолетних - РИА Новости Крым, 13.10.2024
При обрушении декораций на съемках фильма пострадали 9 несовершеннолетних
При обрушении декораций на съемках фильма в Ленинградской области пострадали девять несовершеннолетних, госпитализация им не потребовалась. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T22:03
2024-10-13T22:03
2024-10-13T22:04
ленинградская область
новости
происшествия
скорая помощь
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. При обрушении декораций на съемках фильма в Ленинградской области пострадали девять несовершеннолетних, госпитализация им не потребовалась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению региона.Ранее областные власти сообщили, что после обрушения декораций медицинская помощь была оказана 23 людям.Жарков подчеркнул, что для оказания помощи пострадавшим сразу же выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы.Первая бригада доставила одну пациентку в приемное отделение, ее госпитализировали. Вторая бригада осталась оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте. Один из сотрудников этой бригады на представленной военной машине сопроводил в приемное отделение больницы еще троих молодых людей. Позднее в приемное отделение был доставлен еще один пострадавший молодой человек. После осмотра все они отправились домой, у них легкие травмы – ссадины, ушибы, уточнил Жарков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ленинградская область, новости, происшествия, скорая помощь, больница
При обрушении декораций на съемках фильма пострадали 9 несовершеннолетних
9 несовершеннолетних пострадали при обрушении декораций на съемках фильма в Ленобласти
22:03 13.10.2024 (обновлено: 22:04 13.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. При обрушении декораций на съемках фильма в Ленинградской области пострадали девять несовершеннолетних, госпитализация им не потребовалась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комитет по здравоохранению региона.
Ранее областные власти сообщили
, что после обрушения декораций медицинская помощь была оказана 23 людям.
"Самостоятельно в приемное отделение обратились 19 человек, девять из которых несовершеннолетние. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализации в стационар, к счастью, не потребовалось", – цитирует РИА Новости главу комитета по здравоохранению региона Александра Жаркова.
Жарков подчеркнул, что для оказания помощи пострадавшим сразу же выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы.
Первая бригада доставила одну пациентку в приемное отделение, ее госпитализировали. Вторая бригада осталась оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте. Один из сотрудников этой бригады на представленной военной машине сопроводил в приемное отделение больницы еще троих молодых людей. Позднее в приемное отделение был доставлен еще один пострадавший молодой человек. После осмотра все они отправились домой, у них легкие травмы – ссадины, ушибы, уточнил Жарков.
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