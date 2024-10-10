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Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В степных и предгорных... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T00:01
2024-10-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В степных и предгорных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+24 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут от +13 до +17, днем поднимутся до +22...+25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240827/v-krymu-barkhatnyy-sezon-prodlitsya-do-dekabrya-1139910906.html
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60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг пройдут кратковременные дожди с грозами и возможен туман

00:01 10.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В степных и предгорных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на побережье до +18, днем +20…+25 градусов, в горах +14…+19", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут от +13 до +17, днем поднимутся до +22...+25 градусов.
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Казантип - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
27 августа, 14:31
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 10 октября
23:05Главное за день: 9 октября
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