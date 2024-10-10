https://crimea.ria.ru/20241010/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1140870614.html

Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг

Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В степных и предгорных... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T00:01

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2024-10-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В степных и предгорных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+24 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут от +13 до +17, днем поднимутся до +22...+25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240827/v-krymu-barkhatnyy-sezon-prodlitsya-do-dekabrya-1139910906.html

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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