https://crimea.ria.ru/20241010/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1140870614.html
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В степных и предгорных... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T00:01
2024-10-10T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В степных и предгорных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+24 градуса.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут от +13 до +17, днем поднимутся до +22...+25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг пройдут кратковременные дожди с грозами и возможен туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В степных и предгорных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на побережье до +18, днем +20…+25 градусов, в горах +14…+19", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +22…+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут от +13 до +17, днем поднимутся до +22...+25 градусов.
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