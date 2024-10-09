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Тепло и без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Тепло и без осадков: погода в Крыму в среду
Тепло и без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Тепло и без осадков: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается умеренно теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается умеренно теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26.В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут от +13 до +17, днем поднимутся до +22...+25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и без осадков: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду без осадков и до +26

00:01 09.10.2024
 
Осень.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается умеренно теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе малооблачно. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +23…+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут от +13 до +17, днем поднимутся до +22...+25 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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