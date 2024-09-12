https://crimea.ria.ru/20240912/snova-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1139720743.html

Снова дожди: погода в Крыму в четверг

Снова дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Снова дожди: погода в Крыму в четверг

В четверг атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, днем местами сильные с грозами. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T00:01

2024-09-12T00:01

2024-09-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В четверг атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, днем местами сильные с грозами. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26...+28.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер южный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +26...+28.В Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +27...+29 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240906/klimat-kryma-likhoradit--ekspert-1140175244.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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