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Снова дожди: погода в Крыму в четверг
Снова дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Снова дожди: погода в Крыму в четверг
В четверг атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, днем местами сильные с грозами. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T00:01
2024-09-12T00:01
2024-09-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В четверг атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, днем местами сильные с грозами. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26...+28.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер южный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +26...+28.В Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +27...+29 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова дожди: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг пройдут кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В четверг атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, днем местами сильные с грозами. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +24, днем +24…+29 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26...+28.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер южный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +26...+28.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +27...+29 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.