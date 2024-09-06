https://crimea.ria.ru/20240906/putin-nagradil-gramotoy-pervogo-vitse-spikera-krymskogo-parlamenta-fiksa-1140183833.html

Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса

Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T17:11

2024-09-06T17:11

2024-09-06T17:11

владимир путин (политик)

ефим фикс

государственный совет рк (госсовет)

политика

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, следует из распоряжения, подписанного главой государства.Согласно официальному сайту государственного совета Республики Крым, Ефим Зисьевич Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковель Волынской области Украинской ССР. В 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "история", получил квалификацию историка, преподавателя истории и обществоведения. Полковник, за службу в вооруженных силах награжден 10 медалями. Он дважды после воссоединения Крыма с Россией избирался депутатом крымского парламента от партии "Единая Россия". С ноября 2018 года занимает пост первого вице-спикера парламента республики - председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ефим фикс, государственный совет рк (госсовет), политика, крым, новости крыма