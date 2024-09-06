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Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса
Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T17:11
2024-09-06T17:11
2024-09-06T17:11
владимир путин (политик)
ефим фикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, следует из распоряжения, подписанного главой государства.Согласно официальному сайту государственного совета Республики Крым, Ефим Зисьевич Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковель Волынской области Украинской ССР. В 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "история", получил квалификацию историка, преподавателя истории и обществоведения. Полковник, за службу в вооруженных силах награжден 10 медалями. Он дважды после воссоединения Крыма с Россией избирался депутатом крымского парламента от партии "Единая Россия". С ноября 2018 года занимает пост первого вице-спикера парламента республики - председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), ефим фикс, государственный совет рк (госсовет), политика, крым, новости крыма
Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса
Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, следует из распоряжения, подписанного главой государства.
"За активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации первого заместителя председателя государственного совета Республики Крым Ефима Фикса", - сказано в распоряжении президента России.
Согласно официальному сайту государственного совета Республики Крым, Ефим Зисьевич Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковель Волынской области Украинской ССР. В 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "история", получил квалификацию историка, преподавателя истории и обществоведения. Полковник, за службу в вооруженных силах награжден 10 медалями. Он дважды после воссоединения Крыма с Россией избирался депутатом крымского парламента от партии "Единая Россия". С ноября 2018 года занимает пост первого вице-спикера парламента республики - председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.