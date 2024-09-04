https://crimea.ria.ru/20240904/v-krymu-izmenilis-pravila-vydachi-zemli-uchastnikam-svo-1140009015.html

В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО

В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2024

В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО

РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-09-04T16:00

2024-09-04T16:00

2024-08-30T17:09

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября - 16.00. Пресс-конференция "В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО".Участники:— военный комиссар Республики Крым полковник Евгений МАШУКОВ;— заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий ЗАИЧЕНКО;— начальник Управления по предоставлению мер социальной поддержки и контролю Министерства труда и социальной защиты РК Мурат ГАФАРОВ;— начальник пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г. Симферополь подполковник Сергей КАШТАНОВ.В Крыму расширен круг лиц, имеющих право на бесплатное получение земельных участков в рамках выполнения задач СВО. На них теперь может претендовать каждый, кто заключил контракт в Крымском военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу независимо от места регистрации и проживания.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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