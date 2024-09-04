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В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО
В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2024
В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО
РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-09-04T16:00
2024-08-30T17:09
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября - 16.00. Пресс-конференция "В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО".Участники:— военный комиссар Республики Крым полковник Евгений МАШУКОВ;— заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий ЗАИЧЕНКО;— начальник Управления по предоставлению мер социальной поддержки и контролю Министерства труда и социальной защиты РК Мурат ГАФАРОВ;— начальник пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г. Симферополь подполковник Сергей КАШТАНОВ.В Крыму расширен круг лиц, имеющих право на бесплатное получение земельных участков в рамках выполнения задач СВО. На них теперь может претендовать каждый, кто заключил контракт в Крымском военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу независимо от места регистрации и проживания.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО

16:00 04.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября - 16.00. Пресс-конференция "В Крыму изменились правила выдачи земли участникам СВО".
Участники:
— военный комиссар Республики Крым полковник Евгений МАШУКОВ;
— заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий ЗАИЧЕНКО;
— начальник Управления по предоставлению мер социальной поддержки и контролю Министерства труда и социальной защиты РК Мурат ГАФАРОВ;
— начальник пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г. Симферополь подполковник Сергей КАШТАНОВ.
В Крыму расширен круг лиц, имеющих право на бесплатное получение земельных участков в рамках выполнения задач СВО. На них теперь может претендовать каждый, кто заключил контракт в Крымском военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу независимо от места регистрации и проживания.
Кто может заключить контракт с Минобороны РФ и в чем его преимущество? Какие специальности среди военных-контрактников самые востребованные? Какие меры поддержки получают участники СВО и члены их семей?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
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