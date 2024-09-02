https://crimea.ria.ru/20240902/na-krymskom-mostu-ocheredi-s-obeikh-storon-1140064955.html

Крымский мост сегодня: очереди собрались с обеих сторон

Крымский мост сегодня: очереди собрались с обеих сторон - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Крымский мост сегодня: очереди собрались с обеих сторон

На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T14:21

2024-09-02T14:21

2024-09-02T14:59

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Кубани, время ожидания составляло от двух до трех часов. При этом со стороны Керчи проезд в первую половину дня был свободен.Крымский мост – стратегический объект, на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на транспортном переходе через керченский пролив увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.

https://crimea.ria.ru/20240829/na-krymskom-mostu-usilili-mery-bezopasnosti---aksenov-1139967240.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, логистика, новости крыма, крым, тамань, керчь