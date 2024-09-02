Крымский мост сегодня: очереди собрались с обеих сторон
На Крымском мосту в очередях стоят более 800 авто
14:21 02.09.2024 (обновлено: 14:59 02.09.2024)
© РИА Новости КрымОчередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 610 транспортных средств. Ожидание - более двух часов. В очереди со стороны Керчи стоят 200 транспортных средств. Ждать проезда приходится около часа", - приводятся данные на 14.00.
Утром на Крымском мосту начала расти очередь со стороны Кубани, время ожидания составляло от двух до трех часов. При этом со стороны Керчи проезд в первую половину дня был свободен.
Крымский мост – стратегический объект, на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на транспортном переходе через керченский пролив увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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