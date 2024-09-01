https://crimea.ria.ru/20240901/putin-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-s-dnem-nezavisimosti-1140035434.html

Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T09:28

2024-09-01T09:28

2024-09-01T09:41

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Путин отметил, что российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.Российский лидер выразил уверенность в наращивании связи между странами в интересах упрочения безопасности в Центральной Азии.И пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.

https://crimea.ria.ru/20240601/uzbekistan-s-rossiey-i-ne-boitsya-ssha-chto-pokazal-vizit-putina-1137780164.html

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2024

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владимир путин (политик), новости, россия, узбекистан, сотрудничество, политика, центральная азия, в мире