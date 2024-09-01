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Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T09:28
2024-09-01T09:28
2024-09-01T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Путин отметил, что российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.Российский лидер выразил уверенность в наращивании связи между странами в интересах упрочения безопасности в Центральной Азии.И пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.
https://crimea.ria.ru/20240601/uzbekistan-s-rossiey-i-ne-boitsya-ssha-chto-pokazal-vizit-putina-1137780164.html
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владимир путин (политик), новости, россия, узбекистан, сотрудничество, политика, центральная азия, в мире
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости
09:28 01.09.2024 (обновлено: 09:41 01.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене", – говорится в поздравлении.
Путин отметил, что российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур.
Российский лидер выразил уверенность в наращивании связи между странами в интересах упрочения безопасности в Центральной Азии.
"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", – написал Путин.
И пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.