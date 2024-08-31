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Какой сегодня праздник: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Какой сегодня праздник: 31 августа
Какой сегодня праздник: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Какой сегодня праздник: 31 августа
В России сегодня отмечают День дальнобойщика и День ветеринарного работника, а во всем мире – день борьбы с болезнями мозга. 31 августа Санкт-Петербург... РИА Новости Крым, 31.08.2024
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общество
праздники и памятные даты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В России сегодня отмечают День дальнобойщика и День ветеринарного работника, а во всем мире – день борьбы с болезнями мозга. 31 августа Санкт-Петербург переименовали в Петроград, родились русская балерина Матильда Кшесинская, американский актер Ричард Гир.Что празднуют в миреВодители-дальнобойщики в России отмечают свой профессиональный праздник в последнюю субботу августа. Интересные факты по случаю праздника: каждую минуту более 1,7 миллиона дальнобойщиков проезжают по дорогам всего мира, а средний возраст водителей грузовиков составляет 33 года.В России 31 августа отмечают День ветеринарного работника. Праздник был учрежден 11 июня 2014 года приказом министра сельского хозяйства России Николая Нефедова.По инициативе Всемирной ассоциации по борьбе с болезнями мозга 31 августа отмечается Всемирный день борьбы с провалами в памяти. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности населения, медики и ученые выступают с лекциями о профилактических мерах борьбы с недугом.Святые Лавр и Флор считаются покровителями лошадей, поэтому день поминовения этих мучеников еще называют конским праздником или Днем лошади. На Руси в этот день было принято баловать лошадей отборным овсом, солеными горбушками и свежими овощами. Гривы им в честь праздника украшали лентами или пестрыми лоскутками.Еще в этот четверг можно отметить Всемирный день блога или День шепота травы. Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Илариона, Георгия.Знаменательные событияСпустя месяц после начала войны с Германией, 31 августа 1914 года, столица Российской империи – город Санкт-Петербург – был переименован в Петроград. Указ был подписан императором Николаем II в разгар компании "против засилья немцев". Спустя 10 лет, в январе 1924 года, город снова сменил название и стал именоваться Ленинградом.31 августа 1935 года считается днем начала "стахановского движения". В этот день донбасский шахтер Алексей Стаханов в 14 раз превысил суточную норму добычи угля. Движение стало основной формой социалистического соревнования и быстро охватило всю страну: через несколько месяцев почти на каждом предприятии появились свои стахановцы.В это день в 1997 году в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана.Кто родился31 августа 1861 года родилась Мария Монтессори, итальянский врач и педагог, автор уникальной педагогической системы, основанной на идее свободного воспитания. Результативность принципов работы Монтессори остается признанной и в современных школах.31 августа 1872 года родилась ведущая балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская. Танцевала в Мариинском театре до 1917 года, все это время пользовалась высочайшей поддержкой императорской семьи. В эмиграции продолжала выступать, а еще писала мемуары. В 64 года выступила на сцене Лондонского Ковент-Гарден, где легко и безукоризненно исполнила свой номер – легендарную "Русскую".31 августа 1948 года родился Рудольф Шенкер, немецкий музыкант, основатель группы Scorpions, ее гитарист и композитор. Первый альбом коллектива Tokyo Tapes вышел 1978 году. После этого началось постепенное восхождение группы на музыкальный Олимп. В 1996 и 1999 годах альбомы Pure Instinct и Eye II Eye вошли в топ-10 Германии.31 августа 1949 года родился актер Ричард Гир. На свою первую роль актер был утвержден в 1974 году, однако из-за постоянных потасовок с Сильвестром Сталлоне роль отдали другому. "Счастливым билетом" в мир кино стало состоявшееся в 1983 году знакомство актера с кинорежиссером Фрэнсисом Копполой. Среди известных фильмов с участием Гира: "Красотка", "Сбежавшая невеста", "Хатико: самый верный друг" и другие.
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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общество, праздники и памятные даты, новости
Какой сегодня праздник: 31 августа

Что празднуют в России и в мире 31 августа

00:00 31.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВетеринарный врач
Ветеринарный врач - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В России сегодня отмечают День дальнобойщика и День ветеринарного работника, а во всем мире – день борьбы с болезнями мозга. 31 августа Санкт-Петербург переименовали в Петроград, родились русская балерина Матильда Кшесинская, американский актер Ричард Гир.

Что празднуют в мире

Водители-дальнобойщики в России отмечают свой профессиональный праздник в последнюю субботу августа. Интересные факты по случаю праздника: каждую минуту более 1,7 миллиона дальнобойщиков проезжают по дорогам всего мира, а средний возраст водителей грузовиков составляет 33 года.
В России 31 августа отмечают День ветеринарного работника. Праздник был учрежден 11 июня 2014 года приказом министра сельского хозяйства России Николая Нефедова.
По инициативе Всемирной ассоциации по борьбе с болезнями мозга 31 августа отмечается Всемирный день борьбы с провалами в памяти. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности населения, медики и ученые выступают с лекциями о профилактических мерах борьбы с недугом.
Святые Лавр и Флор считаются покровителями лошадей, поэтому день поминовения этих мучеников еще называют конским праздником или Днем лошади. На Руси в этот день было принято баловать лошадей отборным овсом, солеными горбушками и свежими овощами. Гривы им в честь праздника украшали лентами или пестрыми лоскутками.
Еще в этот четверг можно отметить Всемирный день блога или День шепота травы. Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Илариона, Георгия.

Знаменательные события

Спустя месяц после начала войны с Германией, 31 августа 1914 года, столица Российской империи – город Санкт-Петербург – был переименован в Петроград. Указ был подписан императором Николаем II в разгар компании "против засилья немцев". Спустя 10 лет, в январе 1924 года, город снова сменил название и стал именоваться Ленинградом.
31 августа 1935 года считается днем начала "стахановского движения". В этот день донбасский шахтер Алексей Стаханов в 14 раз превысил суточную норму добычи угля. Движение стало основной формой социалистического соревнования и быстро охватило всю страну: через несколько месяцев почти на каждом предприятии появились свои стахановцы.
В это день в 1997 году в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана.

Кто родился

31 августа 1861 года родилась Мария Монтессори, итальянский врач и педагог, автор уникальной педагогической системы, основанной на идее свободного воспитания. Результативность принципов работы Монтессори остается признанной и в современных школах.
31 августа 1872 года родилась ведущая балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская. Танцевала в Мариинском театре до 1917 года, все это время пользовалась высочайшей поддержкой императорской семьи. В эмиграции продолжала выступать, а еще писала мемуары. В 64 года выступила на сцене Лондонского Ковент-Гарден, где легко и безукоризненно исполнила свой номер – легендарную "Русскую".
31 августа 1948 года родился Рудольф Шенкер, немецкий музыкант, основатель группы Scorpions, ее гитарист и композитор. Первый альбом коллектива Tokyo Tapes вышел 1978 году. После этого началось постепенное восхождение группы на музыкальный Олимп. В 1996 и 1999 годах альбомы Pure Instinct и Eye II Eye вошли в топ-10 Германии.
31 августа 1949 года родился актер Ричард Гир. На свою первую роль актер был утвержден в 1974 году, однако из-за постоянных потасовок с Сильвестром Сталлоне роль отдали другому. "Счастливым билетом" в мир кино стало состоявшееся в 1983 году знакомство актера с кинорежиссером Фрэнсисом Копполой. Среди известных фильмов с участием Гира: "Красотка", "Сбежавшая невеста", "Хатико: самый верный друг" и другие.
 
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00:01Чего ждать от погоды в Крыму в последний день лета
00:00Какой сегодня праздник: 31 августа
22:43Главное за день: 30 августа
22:23Пять человек погибли и 37 ранены в Белгороде в результате атаки ВСУ
22:15Главные новости Крыма: 30 августа
21:53Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах
21:32Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились
21:07Где не будет света в Севастополе на выходных
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20:32Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
20:26В Крыму самокатчик погиб под колесами легковушки
20:14Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
20:07Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку
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