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Чего ждать от погоды Крыму в последнюю пятницу лета
Чего ждать от погоды Крыму в последнюю пятницу лета - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Чего ждать от погоды Крыму в последнюю пятницу лета
В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, утром и днем 30 августа местами сильные ливни со... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T00:01
2024-08-30T00:01
2024-08-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, утром и днем 30 августа местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с и градом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь, гроза.. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27…29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут +22...24 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, утром и днем 30 августа местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с и градом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +11…16; днем +27..32, в горах +20…25", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь, гроза.. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27…29.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут +22...24 градусов, днем +26...+28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.