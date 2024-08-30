https://crimea.ria.ru/20240830/chego-zhdat-ot-pogody-krymu-v-poslednyuyu-pyatnitsu-leta-1139716629.html

Чего ждать от погоды Крыму в последнюю пятницу лета

Чего ждать от погоды Крыму в последнюю пятницу лета - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Чего ждать от погоды Крыму в последнюю пятницу лета

В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, утром и днем 30 августа местами сильные ливни со... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T00:01

2024-08-30T00:01

2024-08-30T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, утром и днем 30 августа местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с и градом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь, гроза.. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +27…29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут +22...24 градусов, днем +26...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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