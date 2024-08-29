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Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа
Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа
29 августа Православная Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот Образ... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T07:10
2024-08-29T07:10
религия
православие
рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. 29 августа Православная Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот Образ сам проявился на полотенце, которым Спаситель отер лицо и которое Он передал правителю Едессы Авгарю.Слухи о чудесах, творимых Христом распространились по всей Сирии. Во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Услышав о Христе, он уверовал в Сына Божия и написал Ему письмо с просьбой прийти и исцелить его, так как был поражен проказой по всему телу. Правитель отправил в Иерусалим живописца Ананию, поручив ему написать изображение Спасителя.Придя в Иерусалим, Анания увидел Христа, окруженного толпой народа. Не имея возможности подойти близко, он решил написать изображение издалека, но это сделать не удавалось. И вдруг Иисус Сам позвал его по имени, передал письмо для Авгаря с обещанием прислать к нему Своего ученика. Затем Христос попросил принести воду и убрус (полотенце). Умыв лицо, Он отер его убрусом, и на ткани отобразился Лик Спасителя. Убрус был передан Авгарю.Получив святыню, правитель исцелился: до прихода обещанного Господом ученика на его лице оставалась только малая часть следов болезни. Пришедший в Едессу с проповедью Евангелия святой апостол Фаддей крестил Авгаря и жителей города.После правитель написал на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", украсил его и установил над городскими воротами. Жители почитали этот Образ, с ним были связаны чудеса, вошедшие в историю города.В 630 году Едессой овладели арабы, но поклоняться святыне они не препятствовали. А в 944 состоялось перенесение Нерукотворного Образа в православный Константинополь. Это было решение императора Константина Багрянородного, который выкупил святыню у эмира.С великими почестями Нерукотворный Образ и письмо Христа Авгарю были перенесены духовенством в Константинополь. Именно это событие вспоминают верующие 29 августа.В Русской Православной Церкви особое почитание этого праздника выразилось в иконописании: так, икона Нерукотворного Образа стала одной из наиболее распространенных, а ее Глинский список 18 века почитается как чудотворный. Также Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск.В народе этот день называют Ореховый или Хлебный Спас, так как это время сбора урожая и окончания жатвы. Это связано с ветхозаветной традицией приносить в храм для благословения первые плоды нового урожая. Однако само народное название является некорректным, так как Спас – это одно из имен Господа – Спаситель. Поэтому называть церковный праздник, посвященный Господу – ореховым, яблочным или медовым считается неуместным.
https://crimea.ria.ru/20240819/yablochnyy-spas---primety-i-traditsii-1139705007.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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религия, православие, рпц (русская православная церковь)
Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа

Ореховый спас: день Нерукотворного образа Иисуса Христа празднуют христиане

07:10 29.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсвещение плодов в праздник "Спасовки в Коломенском" на яблочный, медовый и хлебный Спас
Освещение плодов в праздник Спасовки в Коломенском на яблочный, медовый и хлебный Спас - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. 29 августа Православная Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот Образ сам проявился на полотенце, которым Спаситель отер лицо и которое Он передал правителю Едессы Авгарю.
Слухи о чудесах, творимых Христом распространились по всей Сирии. Во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Услышав о Христе, он уверовал в Сына Божия и написал Ему письмо с просьбой прийти и исцелить его, так как был поражен проказой по всему телу. Правитель отправил в Иерусалим живописца Ананию, поручив ему написать изображение Спасителя.
Придя в Иерусалим, Анания увидел Христа, окруженного толпой народа. Не имея возможности подойти близко, он решил написать изображение издалека, но это сделать не удавалось. И вдруг Иисус Сам позвал его по имени, передал письмо для Авгаря с обещанием прислать к нему Своего ученика. Затем Христос попросил принести воду и убрус (полотенце). Умыв лицо, Он отер его убрусом, и на ткани отобразился Лик Спасителя. Убрус был передан Авгарю.
Получив святыню, правитель исцелился: до прихода обещанного Господом ученика на его лице оставалась только малая часть следов болезни. Пришедший в Едессу с проповедью Евангелия святой апостол Фаддей крестил Авгаря и жителей города.
После правитель написал на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", украсил его и установил над городскими воротами. Жители почитали этот Образ, с ним были связаны чудеса, вошедшие в историю города.
В 630 году Едессой овладели арабы, но поклоняться святыне они не препятствовали. А в 944 состоялось перенесение Нерукотворного Образа в православный Константинополь. Это было решение императора Константина Багрянородного, который выкупил святыню у эмира.
С великими почестями Нерукотворный Образ и письмо Христа Авгарю были перенесены духовенством в Константинополь. Именно это событие вспоминают верующие 29 августа.
В Русской Православной Церкви особое почитание этого праздника выразилось в иконописании: так, икона Нерукотворного Образа стала одной из наиболее распространенных, а ее Глинский список 18 века почитается как чудотворный. Также Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск.
В народе этот день называют Ореховый или Хлебный Спас, так как это время сбора урожая и окончания жатвы. Это связано с ветхозаветной традицией приносить в храм для благословения первые плоды нового урожая. Однако само народное название является некорректным, так как Спас – это одно из имен Господа – Спаситель. Поэтому называть церковный праздник, посвященный Господу – ореховым, яблочным или медовым считается неуместным.
Верующая в праздник Преображения Господня в соборе Покрова Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 12:18Инфографика
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