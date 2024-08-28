Рейтинг@Mail.ru
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/pravoslavnye-khristiane-otmechayut-uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-1139901819.html
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым (важнейшим по своей значимости) праздникам. В этот день верующие вспоминают переход Девы Марии от земной... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T06:33
2024-08-28T06:33
религия
православие
праздники и памятные даты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111649/25/1116492550_0:323:5950:3670_1920x0_80_0_0_b86cb39ad4e90f300026df4e8c5a6e48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым (важнейшим по своей значимости) праздникам. В этот день верующие вспоминают переход Девы Марии от земной жизни к вечной.По Преданию, о дне кончины Богородице возвестил архангел Гавриил. Как много лет назад он принес весть о рождении Спасителя, так и теперь явился перед Девой Марией, чтобы сообщить, что через три дня Господь заберет Ее в Небесные обители.Богородица начала готовиться к этому дню. Проститься с Ней пришли любившие Ее люди, в том числе апостолы. Близкие горевали, а Она утешала их словами, обещая и дальше быть Заступницей за каждого. Предание гласит, что Христос спустился на землю, чтобы принять душу Пречистой Девы: это отражено в иконографии праздника. И Она тихо почила, словно уснула.Погребение Божией Матери сопровождалось чудесами. А когда спустя несколько дней в Иерусалим прибыл один из апостолов (предположительно - Фома), опоздавший на прощание с Девой Марией, пещеру, где Ее погребли, открыли, но тела там не оказалось. Христиане верят, что Господь забрал Свою Матерь. Недаром в народе Успение называют летней Пасхой.Многих удивляет, почему Успение является праздником. Для самой Богородицы это была долгожданная встреча с Сыном. Но для верующих важен и другой момент: так как считается, что сам Господь принял душу Богородицы, а после вознес на небо Ее во плоти, - Она первой из людей прошла путь, уготованный христианам в будущем. И смерть для верующего - явление временное, сон - или успение, после которого его ожидает вечная жизнь с Богом.Праздничная служба в храмах начинается накануне вечером, утром 28 августа служат божественную Литургию. Особенностью праздника является чин погребения Пресвятой Богородицы, во время которого, как и в Страстную пятницу, вокруг храма совершается крестный ход с плащаницей Богородицы. Когда-то эта служба была популярна в России, а в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры даже был установлен отдельный праздник взятия на небо Богоматери (30 августа). После чин почти забыли, и сейчас во многих храмах он возобновлен и совершается вечером в праздник или ближайшие к нему дни.В церковном календаре великие праздники отмечаются несколько дней (дни предпразднества и попразднества), во время которых на службах звучат молитвы и песнопения, повествующие о событии. Так, Успение празднуется до 5 сентября.Успение Пречистой Девы Марии - последний из великих праздников церковного года. А первый - 21 сентября - будет также посвящен Богородице. Так, промыслительно в начале церковного года верующие чтут Рождество Пресвятой Богородицы, а в конце - Ее Успение.
https://crimea.ria.ru/20240819/yablochnyy-spas---primety-i-traditsii-1139705007.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111649/25/1116492550_355:0:5651:3972_1920x0_80_0_0_d24a82433051db21746526a6b29d0dda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, православие, праздники и памятные даты, общество
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

06:33 28.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Мария Орлова"Покров святой Богородицы" на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе
Покров святой Богородицы на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым . Мария Орлова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым (важнейшим по своей значимости) праздникам. В этот день верующие вспоминают переход Девы Марии от земной жизни к вечной.
По Преданию, о дне кончины Богородице возвестил архангел Гавриил. Как много лет назад он принес весть о рождении Спасителя, так и теперь явился перед Девой Марией, чтобы сообщить, что через три дня Господь заберет Ее в Небесные обители.
Богородица начала готовиться к этому дню. Проститься с Ней пришли любившие Ее люди, в том числе апостолы. Близкие горевали, а Она утешала их словами, обещая и дальше быть Заступницей за каждого. Предание гласит, что Христос спустился на землю, чтобы принять душу Пречистой Девы: это отражено в иконографии праздника. И Она тихо почила, словно уснула.
Погребение Божией Матери сопровождалось чудесами. А когда спустя несколько дней в Иерусалим прибыл один из апостолов (предположительно - Фома), опоздавший на прощание с Девой Марией, пещеру, где Ее погребли, открыли, но тела там не оказалось. Христиане верят, что Господь забрал Свою Матерь. Недаром в народе Успение называют летней Пасхой.
Многих удивляет, почему Успение является праздником. Для самой Богородицы это была долгожданная встреча с Сыном. Но для верующих важен и другой момент: так как считается, что сам Господь принял душу Богородицы, а после вознес на небо Ее во плоти, - Она первой из людей прошла путь, уготованный христианам в будущем. И смерть для верующего - явление временное, сон - или успение, после которого его ожидает вечная жизнь с Богом.
Праздничная служба в храмах начинается накануне вечером, утром 28 августа служат божественную Литургию. Особенностью праздника является чин погребения Пресвятой Богородицы, во время которого, как и в Страстную пятницу, вокруг храма совершается крестный ход с плащаницей Богородицы. Когда-то эта служба была популярна в России, а в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры даже был установлен отдельный праздник взятия на небо Богоматери (30 августа). После чин почти забыли, и сейчас во многих храмах он возобновлен и совершается вечером в праздник или ближайшие к нему дни.
В церковном календаре великие праздники отмечаются несколько дней (дни предпразднества и попразднества), во время которых на службах звучат молитвы и песнопения, повествующие о событии. Так, Успение празднуется до 5 сентября.
Успение Пречистой Девы Марии - последний из великих праздников церковного года. А первый - 21 сентября - будет также посвящен Богородице. Так, промыслительно в начале церковного года верующие чтут Рождество Пресвятой Богородицы, а в конце - Ее Успение.
Верующая в праздник Преображения Господня в соборе Покрова Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 12:18Инфографика
Яблочный Спас - приметы и традиции
 
РелигияПравославиеПраздники и памятные датыОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
09:12Учения по действиям при воздушной тревоге пройдут в школах 88 регионов РФ
09:01Крымчанину грозит пять лет колонии за призывы к убийству русских
08:46Склад с топливом горит в Ростовской области после атаки дронов ВСУ
08:38В части Ялты и Кореизе отключат воду
08:34Пешеход погиб под колесами авто на Кубани
08:23Самым популярным кружком для школьников в Крыму стали занятия по IT
08:22На Крымском мосту выросла очередь
07:59Аэропорт Казани временно закрыт
07:57Таких на фронте называют вторыми после Бога
07:40Евпатория осталась без воды из-за аварии
07:26ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников
06:52Какие улицы Симферополя будут ремонтировать в этом году – власти
06:33Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
06:09Крымский мост - ситуация на утро среды
05:53В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона
00:01Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:31Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ
22:55Главные новости Крыма: 27 августа
Лента новостейМолния