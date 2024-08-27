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Запад усилил попытки расколоть российское общество - Шойгу
Запад усилил попытки расколоть российское общество - Шойгу - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Запад усилил попытки расколоть российское общество - Шойгу
Коллективный Запад усилил попытки расколоть российское общество, обострить в нем межнациональные и межконфессиональные отношения, сообщил секретарь Совбеза РФ... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T19:52
2024-08-27T19:52
2024-08-27T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Коллективный Запад усилил попытки расколоть российское общество, обострить в нем межнациональные и межконфессиональные отношения, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.По его словам, Запад, пытаясь удержать доминирование в мире, навязывает другим государствам порядок, основанный на так называемых "правилах", организует цветные революции, культивирует создание террористических группировок.Кроме того, именно Запад способствует возрождению фашизма и нацизма, как это происходит на Украине, подчеркнул секретарь Совбеза РФ. Он добавил, что всё это делается в попытках нанести России стратегическое поражение, уничтожить её суверенитет, подчинить своим интересам."На фоне проведения специальной военной операции особый импульс на Западе получили антироссийская риторика, русофобия, я бы сказал, истерия по поводу нашей страны, нашей истории", - отметил Шойгу.
https://crimea.ria.ru/20240806/shoygu-nazval-tsel-popytok-zapada-i-kieva-dobitsya-pauzy-v-boyakh-1139399630.html
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сергей шойгу, коллективный запад, политика, россия, мнения, новости, сша, совет безопасности рф
Запад усилил попытки расколоть российское общество - Шойгу
Шойгу: Запад усилил попытки расколоть российское общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Коллективный Запад усилил попытки расколоть российское общество, обострить в нем межнациональные и межконфессиональные отношения, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Данный вопрос особенно актуален в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения идей сепаратизма, экстремизма, радикальных религиозных идеологий", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.
По его словам, Запад, пытаясь удержать доминирование в мире, навязывает другим государствам порядок, основанный на так называемых "правилах", организует цветные революции, культивирует создание террористических группировок.
Кроме того, именно Запад способствует возрождению фашизма и нацизма, как это происходит на Украине, подчеркнул секретарь Совбеза РФ. Он добавил, что всё это делается в попытках нанести России стратегическое поражение, уничтожить её суверенитет, подчинить своим интересам.
"На фоне проведения специальной военной операции особый импульс на Западе получили антироссийская риторика, русофобия, я бы сказал, истерия по поводу нашей страны, нашей истории", - отметил Шойгу.